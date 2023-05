Natalie Portman w poznańskim szpitalu. Wiadomo, co tam robiła hollywoodzka aktorka

Natalie Portman odwiedziła Poznań. Amerykańska aktorka razem z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim i jego partnerką czytała napisane przez siebie bajki w Wielkopolskim Centrum Pediatrii.

Natalie Portman odwiedziła Wielkopolskie Centrum Pediatrii w Poznaniu. Fot. Łukasz Gdak/East News

Natalie Portman z wizytą w Poznaniu

Natalie Portman napisała książkę "Bajki", która w Polsce ukazała się w przekładzie Michała Rusinka. To właśnie tę pozycję gwiazda "Gwiezdnych wojen" czytała w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Wspomagał ją w tym ambasador USA Mark Brzezinski oraz jego partnerka Olga Leonowicz. W spotkaniu wziął również udział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz dyrektorka szpitala Izabela Marciniak.

Dzień wcześniej Portman wzięła udział w konferencji Impact'23. To właśnie z inicjatywy Impactu książka aktorki została przetłumaczona na język polski (jak na chwilę obecną jest jej jedynym europejskim wydaniem). Przychód ze sprzedaży książki zostanie przekazany Fundacji TVN na wsparcie psychiatrii dziecięcej.

Portman jako Kobieta-Thor

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Portman znana była przede wszystkim z roli Jane Foster w uniwersum Marvela. Aktorka grała miłość Thora (Chris Hemsworth), a następnie sama zamieniła się w Kobietę-Thor, co wywołało nieco kontrowersji.

Jak tłumaczyła w swoim tekście Zuzanna Tomaszewicz, takie poprowadzenie historii było jednak zgodne z komiksowym oryginałem.

"Komiksowa Jane Foster początkowo była pielęgniarką zakochaną w śmiertelnym alter ego Thora, czyli doktorze Donaldzie Blake'u. W miarę upływu czasu u postaci z Marvel Comics m.in. zdiagnozowano raka piersi. W międzyczasie Thor przestał być godny swoich mocy, a nowym posiadaczem Mjolnira została tajemnicza kobieta. Później okazało się, że jest nią sympatia syna Odyna" – pisze Tomaszewicz.

"Moce Gromowładnej nie wyleczyły Jane z nowotworu piersi, a wręcz przeciwnie. Jak dowiadujemy się z tomu 5. 'Mighty Thor Vol. 5: The Death of the Mighty Thor' z 2018 roku, przemieniając się w Potężnego Thora, z ciała kobiety uchodziły wszelkie substancje stosowane przy chemioterapii. Jej największym wrogiem okazał się czas i kruchość ludzkiej egzystencji" – dodaje.

Niebawem na HBO Max zadebiutuje również dokumentalny serial "Angel City", którego Portman jest producentką. Opowie on historię profesjonalnej damskiej drużyny piłki nożnej z Los Angeles.