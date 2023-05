Widzowie szaleją za tą prowadzącą Eurowizję. Wyróżnia ją poczucie humoru, gesty i... wzrost

Hannah Waddingham jest jedną z prowadzących tegoroczną Eurowizję. 49-latka zyskała sympatię widzów swoją charyzmą i ekspresyjną mimiką. Wyróżnia się na tle innych prezenterek także pod względem... wzrostu.

Kim jest Hannah Waddingham? Fot. PAUL ELLIS/AFP/East News

Tegoroczna Eurowizja trwa, a przed nami finał jednego z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Oczy wszystkich zainteresowanych tą działką są skupione nie tylko na artystach, ale również na... prowadzących.

Prowadzący Eurowizję 2023. Wyróżnia się Hannah Waddingham

Konkurs odbywa się w Liverpoolu, dlatego wśród gospodarzy nie zabrakło znanych twarzy z brytyjskiego show-biznesu. W tym roku w przerwach między występami reprezentantów poszczególnych krajów możemy zobaczyć: piosenkarkę Julię Saninę (Ukraina), brytyjską gwiazdę muzyki Aleshę Dixon, prezentera telewizyjnego Grahama Nortona oraz aktorkę Hannah Waddingham.

Ostatnia z wymienionych robi prawdziwą furorę w sieci. Masa internautów twierdzi, że 49-latka jest najbardziej charyzmatyczną postacią wśród prowadzących. Widzowie zwrócili uwagę na jej poczucie humoru, wyraziste ruchy, prześmiewczą gestykulację oraz... wzrost.

Kiedy stoi przed obiektywem w towarzystwie innych gwiazd widać, że jest wyższa od nich o głowę. A więc, ile tak naprawdę centymetrów wzrostu ma Hannah Waddingham? Z informacji, które możemy znaleźć w mediach, wynika, że aktorka mierzy 180 centymetrów.

Waddingham po tym, jak dowiedziała się o współprowadzeniu Konkursu Piosenki Eurowizji 2023, nie ukrywała, że czuje się zaszczycona. - Jest coś naprawdę wyjątkowego w Eurowizji, co sprawia, że od lat jestem jej zapaloną fanką. To wielki przywilej, że mogę dołączyć do Eurowizji w tym roku - mowiła, cytowana przez "Variety".

Kariera Hannah Waddingham i jej życie prywatne

Hannah wywodzi się z rodziny śpiewaków. Ona także planowała, pójść w ślady najbliższych - może się bowiem pochwalić potężną skalą głosu (4 oktawy). Ostatecznie zdecydowała się jednak na karierę aktorką.

Wystąpiła w takich produkcjach jak: "Les Misérables: Nędznicy", "Gra o tron" (gdzie rola Septy Unelli przyniosła jej ogromną popularność), a także "Sex Education", "Willow" czy "Ted Lasso" - i to właśnie za występ w tym serialu komediowym otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej

Niebawem będziemy mieli okazję zobaczyć ją również na dużym ekranie u boku Toma Cruise'a w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two".

Ponadto Hannah jest laureatką wielu prestiżowych nagród. W życiu prywatnym przez 10 lat była w związku z kierownikiem hotelu Gianlucą Cugnetto. Para doczekała się córki Kitty, która w tym roku kończy 7 lat. Dziewczynka cierpi na chorobę autoimmunologiczną, plamicę Henocha-Schönleina.