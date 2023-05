Drugi półfinał Eurowizji 2023 to już historia. "Bejba" na liście zywcięzców! [WYNIKI]

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2023 - to właśnie w trakcie niego Blanka zaśpiewała "Solo". Czy Polka dostała się dzięki swojemu występowi do finału? Poznajcie listę krajów, które przeszły dalej. Powalczą o kryształowy mikrofon w czasie sobotniego finału.

Blanka przeszła do finału Eurowizji 2023 Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

We wtorek odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. "Współgospodarze, czyli Ukraina i Wielka Brytania, dały naprawdę świetne show, a w szranki stanęli artyści z 15 państw" – pisała w podsumowaniu Ola Gersz.

Do finału przeszło 10 krajów: Chorwacja, Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Serbia, Norwegia. Z Eurowizją w tym roku jako pierwsze pożegnały się za to: Irlandia, Malta, Azerbejdżan, Łotwa i Holandia.

Jak poszło Blance w półfinale Eurowizji? Opinie internautów są raczej pozytywne

Blanka występowała z numerem 9. Mało kto dawał jej szanse w półfinale. Jednak potem podciągnęła się i dopracowała swoje show i podskoczyła w notowaniach bukmacherów. Występ obył się bez wpadek.

"Na ekranach można było zobaczyć charakterystyczną dla "Solo" choreografię dłoni. Po próbach zmieniono oświetlenie na bardziej naturalne. Realizatorzy zadbali o to, by kamery pokazały wszystko to, co dzieje się na scenie. Swoje "pięć sekund" mieli także tancerze, którzy mogli zaprezentować swoje krótkie solówki. Nie zabrakło również Blanki w postaci hologramu, która pojawiła się na ekranie ledowym. Eurowizyjne show zostało wzbogacone również o efekty pirotechniczne" – pisał Kamil Frątczak.

Pełną relację redakcyjnego kolegi znajdziecie w tym artykule. Internauci ocenili jej występ bardzo pozytywnie. Przyznają, że "Bejba" (od pierwszego słowa padającego w piosence i tego jak jest wypowiadane przez Polkę) wypadła lepiej niż wielu innych uczestników drugiego półfinału. Narzekali za to na umiejętności wokalne i kiczowate wizualizacje. Jak to przełożyło się na głosy (przypomnę, że nie można było głosować na swój kraj)? Sprawdźmy!

II półfinał Eurowizji - wyniki. Blanka dostała się do finału!

W czasie drugiego półfinału wystąpili artyści z 16 krajów, ale tylko 10 mogło przejść dalej. Na liście znalazła się Polska! Tak więc Blanka powalczy z najlepszymi tegorocznymi artystami w finale. Kolejność miejsc jest przypadkowa. Na razie nie wiemy, jak rozłożyły się głosy.

6 krajów, które również dziś pojawiły się na scenie w Liverpoolu, nie zakwalifikowało się do finału. Są to Dania, Rumunia, Islandia, Grecja, Gruzja i San Marino.

Obie dziesiątki finalistów i tzw. Wielka Piątka (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy), czyli krajów, które płacą największe składki do EBU i mają z góry zapewniony występ w finale. Bez eliminacji przeszła też Ukraina, która wygrała w zeszłym roku. W sobotnim finale Eurowizji 2023 (13 maja) zaśpiewają wszyscy i również będziemy mogli obejrzeć to od 21:00 na TVP1 i TVP Polonia oraz na youtube'owym kanale Eurowizji.