WOT szuka balonu znad Białorusi. "Jeśli ktoś prowadzi poszukiwania, robi to dyskretnie"

Z piątku na sobotę w polską przestrzeń powietrzną wleciał obiekt, który prawdopodobnie jest balonem obserwacyjnym z Białorusi. Taką informację podało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zespół poszukiwawczo-ratowniczy WOT prowadzi działania na terenie powiatu rypińskiego.

Balon w Rypinie. Trwają poszukiwania obiektu, który wleciał z Białorusi Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER / Zdjęcie poglądowe

O sprawie informuje PAP, która podaje, że nieznany obiekt został utracony z radarów w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 1.00 w rejonie Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Wleciał on do Polski z kierunku Białorusi. Wiele wskazuje na to, że jest to balon obserwacyjny – poinformowało w sobotę Ministerstwo Obrony Narodowej.

Poszukiwania białoruskiego balonu przez WOT

Sprawę poszukiwań balonu skomentował dla PAP rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura.

– Został uruchomiony naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Został skierowany w rejon. Wszedł w podporządkowane Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. (...) Dalsze pytania należy kierować właśnie tam, bo to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych kieruje już działaniami tego zespołu – powiedział.

O sytuacji powiedziała także sołtys wsi Kowalki k. Rypina, Renata Kopaczewska.

– Rano widzieliśmy lecący helikopter, taki w barwach tych śmigłowców ratunkowych. Potem przejeżdżała policja. Od rana jesteśmy na zewnątrz, dużo ludzi pracuje w ogrodach, ale nikt nic więcej nie widział i nic nie wie. Jeżeli ktoś prowadzi poszukiwania na tym terenie, to robi to - jak do tej pory - bardzo dyskretnie – przekazała PAP sołtyska.

Jak dodała, mieszkańcy podchodzą do sprawy ze spokojem. – Rozpytywaliśmy okolicznych mieszkańców, ale niewiele to dało – wskazała.

Poszukiwania balonu z Białorusi na niewielką skalę

Działania poszukiwawcze są dość ograniczone, o czym powiedział rzecznik WOT. – Sam zespół to mała grupa, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną uruchomione większe siły. (...) Nasz zespół działa już w tej sprawie w okolicach Rypina – zaznaczył mjr Sura.

Na razie do poszukiwań nie włączono jeszcze strażaków, ale ci wiedzą o sprawie. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oświadczył: – Potwierdzam, że mamy informacje o takim balonie w przestrzeni powietrznej, który został utracony z radarów w okolicach Rypina. Wszystko działo się w nocy. Na ten moment Straż Pożarna nie została włączona do działań w terenie – wskazał.