Warszawa: Dron wielkości szybowca omal nie zderzył się z samolotem LOT-u

redakcja naTemat

To już trzeci incydent w polskiej przestrzeni powietrznej, o którym informują media. Tym razem dron, przypominający gabarytami szybowiec, omal nie doprowadził do katastrofy lotniczej. Przeleciał tuż obok (ok. 30 metrów) rejsowego samolotu linii LOT, który schodził do lądowania na lotnisko Chopina w Warszawie. Sprawą zajmuje się komisja badania zdarzeń lotniczych w PLL LOT.