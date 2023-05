"Lewy" mistrzem Hiszpanii z Barcą. Dantejskie sceny na boisku, piłkarze uciekali przed kibolami

redakcja naTemat

F C Barcelona w doskonałym stylu rozbroiła Espanyol. Mecz o tytuł mistrza Hiszpanii zakończył się rezultatem 4:2, a wynik może szczególnie rozpierać dumą Polaków, bo aż dwa zdobyte gole należały do Roberta Lewandowskiego. Wyniku z honorem nie przyjęli jednak kibice rywalizującego z Katalończykami Espanyolu. Wtargnęli oni na murawę, co zmusiło piłkarzy do ucieczki do szatni.