Łukaszenka się odnalazł. Uwagę internautów przykuł niepokojący szczegół

redakcja naTemat.pl

A laksandr Łukaszenka pokazał się publicznie po raz pierwszy od 9 maja, kiedy to uczestniczył w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Od tego czasu nie cichną spekulacje na temat stanu jego zdrowia. To, co internauci spostrzegli na nowym zdjęciu, raczej nie uspokoi plotek.