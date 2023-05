"Majdzik zaorał Tuska". Zwolennicy PiS zachwyceni, ale pomijają jeden szczegół

Na poniedziałkowym spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Krakowie wraz z krakowskimi działaczami klubu "Gazety Polskiej" pojawił się Ryszard Majdzik, "człowiek PiS do zadań specjalnych". Prawicowy internet zachwyca się "trudnymi pytaniami", które Majdzik zadał liderowi PO – jednak znacząco pomijają... odpowiedź Tuska.

Na poniedziałkowym spotkaniu z Donaldem Tuskiem pytania zadawał Ryszard Majdzik Fot. MAREK LASYK/REPORTER

Tusk "zaorany" przez byłego opozycjonistę?

W poniedziałek na krakowskim spotkaniu z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim pojawił się Ryszard Majdzik, sympatyzujący z PiS aktywista oraz działacz opozycji w czasach PRL-u. Mężczyzna zgłosił się do mikrofonu podczas sesji pytań i odpowiedzi – czego nie omieszkał odnotować tvp.info.

"Na poniedziałkowym spotkaniu głos zabrał legendarny opozycjonista Ryszard Majdzik, który wyliczył 'zasługi' dwóch kadencji rządu PO-PSL" – czytamy w serwisie TVP. I rzeczywiście, aktywista pytał liderów PO o decyzje z czasów ich rządów:

– Panowie z PSL rządziliście dwie kadencje. Dlaczego wtedy nie wprowadziliście 500 plus? Dlaczego obiecywaliście, że zmniejszyliście podatek VAT, a zwiększyliście? Dlaczego mówiliście, że nie będziecie podwyższać wieku emerytalnego, ale to zrobiliście?

Słowa Majdzika były przerywane przez okrzyki z sali, na to zareagował Donald Tusk, apelując, żeby "dać dokończyć koledze". – To najlepszy dowód, że w naszym ulu panuje wolność i każdy może zadać pytanie. Przyjmuję honorowy zakład, że pana nie wpuściliby na spotkanie z Kaczyńskim – stwierdził.

Majdzik w odpowiedzi stwierdził, że "akurat pan się myli, bo tutaj nie chcieli nas wpuścić" i zaczął mówić o tym, że Tusk wraz ze swoim środowiskiem politycznym "poszli na układy z komunistami 4 czerwca 1989 roku".

– Jesteście z ubekami, czy z patriotami? – dopytywał. TVP stwierdziło, że "Tusk nie odniósł się do zarzutów wygłoszonych przez Majdzika", a narrację tę podchwycili sprzyjający partii rządzącej użytkownicy Twittera, którzy ogłosili, że "Majdzik zaorał Tuska".

Sęk jednak w tym, że... Tusk jak najbardziej Majdzikowi odpowiedział. Tyle tylko, że lider PO nawiązał do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Proszę nie opowiadać mi bajek na temat Okrągłego Stołu i 4 czerwca. Ja tam i w Magdalence nie siedziałem, ale liderzy PiS-u jak najbardziej. To nie jest takie częste, żebym chciał brać w obronę Jarosława Kaczyńskiego, ale jeżeli ktoś zarzuca mu zdradę w kontekście 4 czerwca, to mimo wszystko muszę nawet Kaczyńskiego wziąć w obronę – stwierdził.

Kim jest Ryszard Majdzik?

Jak zauważa Onet, Ryszard Majdzik to rzeczywiście były opozycjonista z czasów PRL, jednak w ostatnich latach znany jest przede wszystkim z bardzo bliskiej współpracy z PiS, organizacji miesięcznic smoleńskich i wykonywania "zadań specjalnych" (takich jak np. próba uciszenia demonstrantów przy Wawelu).

Członkowie lokalnego PiS-u przyznają, że Majdzik jest przydatny również dlatego, że "mówi to, czego nam nie wypada". W polityce ogólnokrajowej były opozycjonista zasłynął przede wszystkim bezpardonowym atakiem na Lecha Wałęsę na antenie TVP Info.

– Dla mnie człowiek, który donosił za pieniądze na swoich kolegów po masakrze na Wybrzeżu roku 70, jest zwykłą kanalią. To zwykła kanalia, agent Bolek, który nigdy się nie przyznał do popełnionych przez siebie łotrostw przeciwko swoim kolegom, przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. To człowiek, który jest kłamcą – mówił wówczas o byłym prezydencie Majdzik.