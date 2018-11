"Kanalia, bestia w ludzkim ciele". Tak były opozycjonista obrażał Wałęsę w TVP Info

Ryszard Majdzik mógł swobodnie obrażać Lecha Wałęsę na antenie TVP Info. • Zrzut ekranu z TVP Info, fragm. programu "Minęła 20" z 22.11.2018

Ziemiec postanowił odwrócić uwagę od Kałuży. pic.twitter.com/Xca3ztPXjy — FanTomas Szary (@T_Stanislawski) 22 listopada 2018

yły opozycjonista z czasów PRL Ryszard Majdzik na antenie TVP Info zwyzywał byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Wszystko stało się przy jasnej aprobacie ze strony prowadzącego program Krzysztofa Ziemca.Proces Lecha Wałęsy , który wytoczył mu Jarosław Kaczyński, budzi wiele emocji, również tych skrajnie negatywnych. Ale wydawałoby się, że publicznej telewizji takie opinie nie powinny wychodzić na światło dzienne, chociażby ze względu na etykę mediów. Jednakże TVP Info kieruje się własnymi standardami.Stąd też brak reakcji Krzysztofa Ziemca, którego rozmówca, opozycjonista z czasów PRL Ryszard Majdzik w programie " Minęła 20 " mógł śmiało wyzywać Lecha Wałęsę.– Dla mnie człowiek, który donosił za pieniądze na swoich kolegów po masakrze na Wybrzeżu roku 70, jest zwykłą kanalią. To zwykła kanalia, agent Bolek, który nigdy się nie przyznał do popełnionych przez siebie łotrostw przeciwko swoim kolegom, przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. To człowiek, który jest kłamcą – obrażał byłego prezydenta Majdzik.Jedyne co Ziemiec zdołał powiedzieć o słowach byłego opozycjonisty to, że były one "bardzo mocne"... Ale jego zachowanie nie umknęło uwadze internautów, którzy na Twitterze podsumowali brak reakcji dziennikarza.Źródło: TVP Info