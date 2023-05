Letnie orzeźwienie z lodówką Haier. Koniecznie musisz poznać ten niesamowity model

Lato to czas, w którym szukamy orzeźwienia w chłodnych napojach. Coraz bardziej popularne są dystrybutory wody oraz lodówki z kostkarką i dozownikiem. Warto zwrócić uwagę na chłodziarkę Haier HSR5918DIPB, która oprócz tego, że zapewni letnie orzeźwienie schłodzonymi napojami zadba o to, by sezonowe warzywa i owoce na dłużej pozostały świeże i pełne wartości odżywczych.

Mat. prasowe

Orzeźwiające napoje

Korzystanie z własnego dystrybutora wody przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci. Dzięki temu można być bardziej eko i nie kupować wody w plastikowych butelkach. Chłodziarko-zamrażarka HAIER wyposażona w wygodny dozownik sprawi, że czysta i przyjemnie schłodzona woda będzie dostępna zawsze w zasięgu ręki. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z automatycznej kostkarki. Nie ma konieczności uzupełniania foremek w zamrażarce czy pamiętaniu o zapasie woreczków do lodu. Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, by mieć skruszony lód lub w kostkach idealnie dopasowany do napoju.

Oprócz tego, że można chłodzić napoje kostkami lodu, użytkownik może je również w bezpieczny sposób przechowywać we wnętrzu urządzenia. Chłodziarka HAIER HSR5918DIPB dzięki trzem balkonikom znajdującym się w każdej ze stref umiejscowionych w drzwiach pozwala na stabilne przechowywanie produktów również w szklanych butelkach i słoikach. Zapewni to porządek, a umieszczone tam napoje, oleje, dżemy będą bezpiecznie ułożone z możliwością ich wygodnego wyciągania. HAIER HSR5918DIPB zadba również o to, by żywność na dłużej zachowała smak i świeżość.

Chłodziarka wyposażona została w 2 szuflady Freeze Box w zamrażarce, które pozwolą utrzymać stałą temperaturę, by zapewnić idealne warunki do przechowywania surowego mięsa, ryb i warzyw, chroniąc ich smak i właściwości. W całym urządzeniu zastosowana została technologia Total No Frost. Producent zadbał o to, by w urządzeniu nie przedostawało się ciepłe powietrza do zamrażarki podczas ciągłego procesu odszraniania. Chroni to zamrożoną żywność i zapobiega stratom energii, a także skutecznie zapobiega mieszaniu się zapachów w lodówce.

Wszystko pod kontrolą

W Haier HSR5918DIPB w bardzo prosty sposób można kontrolować temperaturę i inne parametry pracy urządzenia bez konieczności otwierania drzwi. Chłodziarka wyposażona została w stylowy, cyfrowy wyświetlacz dotykowy, dzięki któremu zmiana wewnętrznych ustawień jest niezwykle łatwa. O wygodę użytkowania we wnętrzu urządzenia zadba wydajne oświetlenie LED w zapewniając doskonałą widoczność na wszystkich półkach również w nocy. Natomiast, aby zawartość zamrażarki była również lepiej widoczna, wyposażono ją w górne oświetlenie diodowe. Zastosowanie takiego rodzaju oświetlenia w lodówkach Haier nie tylko zużywa mniej energii, ale również cechuje się większą trwałością.

