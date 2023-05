81-letnia Martha Stewart na okładce sportowego magazynu. Zapozowała w stroju kąpielowym

81-letnia Martha Stewart pojawiła się na okładce specjalnego wydania jednego ze sportowych magazynów. Gwiazda amerykańskiej telewizji zapozowała przed obiektywem w stroju kąpielowym. Zbiera pozytywne reakcje od fanów i sama mówi, że "chce inspirować inne kobiety".

Martha Stewart zapozowała na okładce magazynu w stroju kąpielowym. Fot. ANDREA RENAULT/AFP/East News

"Sports Illustrated" to sportowy magazyn, a jego wydanie specjalne "Sports Illustrated Swimsuit Edition" ukazuje się raz do roku. Na okładkach można podziwiać znane modelki czy aktorki. Tym razem do sesji zapozowała 81-letnia Martha Stewart – jedna z najsłynniejszych gwiazd amerykańskiej telewizji.

Stewart na okładce "Sports Illustrated Swimsuit Edition"

Media podają, że Stewart jest najstarszą kobietą w historii, która pozowała dla "Sports Illustrated". Jak sama nazwa wskazuje, miała na sobie tylko strój kąpielowy.

Autorem fotografii do wydania "Sports Illustrated Swimsuit” z Marthą na okładce był ceniony fotograf Ruven Afanador. Sesja odbyła się na Dominikanie. Okazuje się, że "to nie pierwszy raz, gdy fotograf współpracuje z amerykańską celebrytką".

Oprócz Stewart przed obiektywem stanęły też: aktorka Megan Fox, modelka Brooks Nader oraz wokalistka Kim Petras. Magazyn trafi do sprzedaży 18 maja.

Stewart o przygotowaniach do sesji i swoich motywacjach

81-latka przygotowywała się do sesji przez trzy miesiące. Do prowadzenia aktywnego trybu życia, dodała ćwiczenia z pilatesu. Jednocześnie podkreśliła, że "nie głodziła się, by wyglądać szczuplej". Skorzystała jedynie z usługi opalania natryskowego.

Choć magazynu jeszcze nie można nabyć, to w sieci opublikowano już kilka ujęć ze Stewart. Nie brakuje pozytywnych reakcji internautów. Sama gwiazda również jest zadowolona, że wzięła udział w tej sesji.

"Nie zastanawiam się nad swoim wiekiem, ale pomyślałam, że to historyczne wydarzenie i lepiej, żebym wyglądała naprawdę dobrze. Uznałam, że powinnam skorzystać z tej życiowej okazji" – napisała w poście na Instagramie.

"Mam nadzieję, że ta okładka zainspiruje was do podejmowania wyzwań i próbowania nowych rzeczy, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteście. Zmiana, ewolucja i bycie nieustraszoną – to naprawdę bardzo dobre rzeczy" – zaznaczyła.

Przypomnijmy, że Martha Stewart to jedna z najznamienitszych osobowości amerykańskiej telewizji. Sławę zyskała w latach 80., gdy zaczęła pisać książki o gotowaniu. Dziś ma na swoim koncie wiele publikacji i występów z TV.

Widzowie mogą ją znać szczególnie z programów kulinarnych. Martha stworzyła także własne linie ubrań czy artykułów gospodarstwa domowego. Co ciekawe, gwiazda ma polskie korzenie. Rodzina Stewart pochodzi głównie z Podkarpacia. Biznesmenka przyznała w czasopiśmie "Living", że polskie dziedzictwo zawsze było dla niej ważne. Jej matka nosiła nazwisko Kostyra. Choć zdjęcia Stewart na okładce cieszą się pozytywnym odbiorem, to jeszcze niedawno głośno było o zaskakującej opinii polskiej ekspertki od etykiety. W naTemat pisaliśmy o pełnym oburzenia wpisie Ireny Kamińskiej-Radomskiej. Mentorce programu "Projekt Lady" nie spodobało się to, że dojrzała kobieta zapozowała w bieliźnie.