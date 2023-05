T o mogła być jedna z dziwniejszych interwencji, z jakimi mieli do czynienia policjanci z Feldkirch w zachodniej Austrii. Mundurowi dostali zgłoszenie, że ulicami spaceruje kompletnie nagi mężczyzna. Okazało się, że to... Polak. 39-latek dopuścił się też brutalnego ataku na funkcjonariuszy.





"Nagi olbrzym" pobił policjantów w Austrii. To 39-letni Polak

redakcja naTemat.pl

