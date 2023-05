Tragiczny wypadek w Strykowie. Kobieta wpadła do przydomowego szamba

Tragiczny wypadek w Strykowie, w województwie łódzkim. Nie żyje 60-letnia kobieta, która wpadła do szamba. Kiedy na miejsce przyjechały służby, była nieprzytomna. Nie udało się jej uratować.

Kobieta w szambie znaleziona w Strykowie. Zmarła, nim zdążono ją wyciągnąć Fot. JAROSLAW JAKUBCZAK / POLSKA PRESS / Polska Press / East News / ZDJĘCIE POGLĄDOWE

O sprawie informuje PAP. Jak podaje, interweniujący strażacy najpierw wyciągnęli 60-latkę z szamba, a potem podjęli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo interwencji kobieta zmarła. Zgon stwierdził wezwany na miejsce lekarz.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do tragicznego w skutkach wypadku, ale ustala to policja pod nadzorem prokuratora. W akcji ratowniczej udział wzięły dwa zastępy straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.

Kolejna śmierć po upadku do szamba

To kolejna już sytuacja, w której wpadnięcie do szamba skończyło się śmiertelnie. Jak pisaliśmy w naTemat w sierpniu ubiegłego roku, podobny wypadek skończył się śmiertelnie także dla dwóch pracowników wodociągów.

Do wypadku doszło wówczas w miejscowości Gąsówka Stara. Służby otrzymały zgłoszenie o trzech mężczyznach, którzy wpadli do szamba. Mimo błyskawicznie podjętej akcji, udało się uratować tylko jednego z nich.

Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci w szambie

Jak wskazał przy okazji innego wypadku lekarz medycyny ratunkowej Adam Maciej, który wypowiadał się dla TVN-U, przyczyną śmierci w związku z obecnością szamba mogą być trujące gazy, które się w nim uwalniają.

– W szambie znajdują się gazy toksyczne, takie jak siarkowodór. Uduszenie następuje po minucie, półtorej – wyjaśnił na antenie telewizji. Jak dodał, już samo pochylenie się nad szambem może doprowadzić do zatrucia i utraty przytomności, co tłumaczy, dlaczego do otwartego szamba wpadają osoby w różnym wieku.

Jak radzą eksperci, do otwartego szamba najlepiej się nie zbliżać, co dotyczy szczególnie dzieci, a podczas otwierania szamba należy wstrzymać oddech, lub skorzystać z przeznaczonych do tego celu sprzętów ochronnych.