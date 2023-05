Górniak ostentacyjnie nie przywitała się z Dodą. Rabczewska odpowiedziała w swoim stylu

W środę (17 maja) odbyła się konferencja prasowa corocznego Polsat SuperHit Festiwal 2023. Edyta Górniak podczas przywitanie podała ręce wybranym, ostentacyjnie omijając Dodę. Ta nie była jej dłużna i bardzo szybko odpowiedziała "w swoim stylu".

Podczas konferencji prasowej Sopot SuperHit Festiwal poznaliśmy wszystkich artystów, którzy wystąpią na scenie Opery Leśnej w Sopocie w dniach 26-28 maja. Wśród nich znalazły się: Edyta Górniak nazwana przez Ninę Terentiew "artystką chimeryczną" oraz uwielbiana ostatnimi czasy przez Edwarda Miszczaka – Doda.

Przypomnijmy, że obydwie artystki prowadzą ze sobą "wojnę" od prawie dwóch dekad i nic nie zapowiada końca tej bitwy. W trakcie konferencji prasowej wokalistki nie szczędziły sobie złośliwości. Wszyscy obecni mogli być świadkami dość nieprzyjemnego incydentu. Chodzi o fakt, że Edyta Górniak podczas przywitania ostentacyjnie pominęła Dodę.

Wokalistka przyszła na konferencję nieco spóźniona. Gdy weszła na salę przywitała się ze wszystkimi zgromadzonymi w niej osobami. Wybranym nawet postanowiła podać rękę. Tego zaszczytu dostąpiła Maryla Rodowicz, Edward Miszczak i Nina Terentiew. Dody, która siedziała pomiędzy dyrektorem programowym telewizji Polsat, a "carycą telewizji" została przez Górniak ostentacyjnie pominięta.

Wokalistka zareagowała na to wówczas śmiechem, a z jej ust można było wyczytać: "Serio?". Jednak autorka "To nie ja" nie musiała długo czekać na odpowiedź. W sieci już pojawił się TikTok, na którym Doda odpowiedziała na zachowanie wokalistki. Mina Edyty Górniak jest bezcenna.

– Bardzo się cieszę, że mogę siedzieć dzisiaj, zobaczcie, w jakim doborowym towarzystwie. Czy wy to widzicie? Czy są zrobione zdjęcia tego niesamowitego, spektakularnego... chodź tu Edward – mówi na nagraniu Rabczewska, zwracając się do Miszczaka, by zapozował do zdjęcia.

Na TikToku została uwzględniona reakcja Górniak na słowa koleżanki po fachu. Na jej twarzy nie pojawiła się ani krzta uśmiechu, a jej mina wyraźnie sugerowała zażenowanie całą sytuacją. Wyraz twarzy wokalistki dostrzegli także internauci, co podkreślali w komentarzach. "Edzi mina bezcenna"; "Ta mina Edyty jest jednocześnie przezabawna i przerażająca"; "Nie do opisania" – czytamy pod TikTokiem.

Doda wystąpi w roli prowadzącej podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023!

Polsat od lat organizuje festiwale w Operze Leśnej w Sopocie. Na estradzie występują gwiazdy, wykonujące swoje największy hity. Tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal potrwa trzy dni i poprowadzi go aż 12 prowadzących, a wśród nich największa niespodzianka – Doda, która po raz pierwszy zaprezentuje się w nowej roli.

Na scenie będzie obchodzonych wiele jubileuszy, między innymi: 10-lecie Dawida Kwiatkowskiego, 45-lecie zespołu Bajm, 75-lecie zespołu Mazowsze, 25-lecie Golec uOrkiestra, 35-lecie zespołu Ira oraz 40-lecie Macieja Maleńczuka.

Oprócz nich w Operze Leśnej wystąpią także: Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs, Doda, bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool, Sara James, Edyta Górniak, Kamil Bednarek, T.Love, Ørganek, Kayah, Lemon, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak, Maryla Rodowicz i wielu innych.