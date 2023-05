Nina Terentiew krótko oceniła Edytę Górniak. Zdradziła, jaką jest artystką

Na konferencji prasowej dotyczącej tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal. Poznaliśmy artystów, którzy zaprezentują się na estradzie, a wśród nich m.in. Edyta Górniak. Nina Terentiew wymownie oceniła wokalistkę i zdradziła, jaką jest artystką.

Górniak wystąpi na Polsat Superhit Festiwal. Terentiew oceniła artystkę Fot. Pawel Wodzynski/East News

W środę (17 maja) odbyła się konferencja prasowa corocznego Polsat SuperHit Festiwal 2023, który będzie miał miejsce w Operze Leśnej w dniach 26-28 maja. Na spotkaniu pojawiło się wiele celebrytów i osobowości świata show-biznesu. Wydarzenie opieką artystyczną opatrzyła Nina Terentiew, która po przejęciu przez Edwarda Miszczaka stanowiska dyrektora programowego została członkinią rady nadzorczej Polsatu.

Górniak wystąpi na Polsat Superhit Festiwal. Terentiew oceniła artystkę

Podczas konferencji prasowej była dyrektorka programowa stacji opowiedziała o programie festiwalu oraz zdradziła, kto zaprezentuje się na scenie Opery Leśnej. Jak się okazało, jedną z gwiazd będzie Edyta Górniak, dla której sopocka estrada nie jest obca. Jak podają media, Terentiew, zapowiadając wokalistkę miała pozwolić sobie na uszczypliwy komentarz. "Caryca telewizji" wówczas przyznała, jaką jest artystką.

Edyta jest artystką wielką, chimeryczną i niekiedy niepewną siebie. Nina Terentiew

Przypomnijmy, że to nie pierwsze spięcie pomiędzy kobietami. W 2010 roku Górniak miała swój recital na ówczesnym festiwalu Top Trendy. Terentiew wówczas postanowiła wtrącić do niego swoje "pięć groszy". Poprawki wprowadzały do recitalu również innych artyści, a piosenki miały zabrzmieć w zupełnie nowych aranżacjach.

Teraz podczas konferencji prasowej Edyta Górniak poinformowała, jak będzie wyglądał jej performance podczas Sopot SuperHit Festiwal 2023 i co widzowie stacji usłyszą w wykonaniu artystki.

– Bardzo długo rozmawiałyśmy z panią Niną, bo przecież mam tych utworów z 200, ale ostatecznie nie postawiłam na ten mój repertuar, żeby go promować, tylko na święto muzyki i emocji, bez których nic się nie liczy – podsumowała piosenkarka.

Polsat SuperHit Festiwal 2023: Kogo zobaczymy w tym roku?

Polsat od lat organizuje festiwale w Operze Leśnej w Sopocie. Na estradzie występują gwiazdy, wykonujące swoje największy hity. Tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal potrwa trzy dni i poprowadzi go aż 12 prowadzących, a wśród nich największa niespodzianka – Doda, która po raz pierwszy zaprezentuje się w nowej roli.

26 maja: "Koncert Platynowy” i "Radiowy Przebój Roku"

Tego dnia będą świętowane, aż trzy jubileusze: 10-lecie Dawida Kwiatkowskiego, 45-lecie zespołu Bajm oraz 75-lecie zespołu Mazowsze. Tego dnia w roli prowadzących wystąpią: Doda, Marcelina Zawadzka, Maciej Dowbor i Maciej Rock.

27 maja: "20 lat Festiwali Polsatu w Sopocie"

Oprócz jubileuszu polsatowskich festiwali swoje jubileusze będą obchodzić: Golec uOrkiestra (25 lat), zespół IRA (35 lat) i Maciej Maleńczuk (40 lat). Koncerty poprowadzą: Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Krzysztof Ibisz, Maciek Rock.

28 maja: Sopocki Hit Kabaretowy

Aby tradycji stało się zadość, ostatniego dnia zaprezentują się najpopularniejsze polskie kabarety. Gospodarzami wieczoru zostaną: Agnieszka Litwin, Ewa Błachnio, Olga Łasak, Marcin Wójcik i Robert Korólczyk.