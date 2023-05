Zaprzyjaźnij się ze sztuką! Artshow w Fabryce Norblina

Każdy kto szuka okazji, by nie tylko obejrzeć, ale i kupić dzieła sztuki współczesnej, powinien zarezerwować sobie weekend 3–4 czerwca. Właśnie wtedy w jednym z najmodniejszych miejsc w Warszawie – Fabryce Norblina – odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu Artshow. W jego trakcie: wystawa i sprzedaż dzieł kilkudziesięciu wybranych artystów, aukcja sztuki oraz wykłady i pokazy działań twórczych na żywo.

Fot. mat. prasowe

Sztuka rozwija i wzbogaca nasze życie. Dostarcza emocji i niepowtarzalnych doświadczeń. Odmienia wnętrza naszych domów i miejsc pracy. Naszą misją jest umożliwienie szerokiej publiczności bliskiego spotkania ze sztuką współczesną i nawiązania przyjaznego dialogu z jej twórcami – deklarują Ewa Mierzejewska i Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, organizatorki wydarzenia.

Artshow to wyjątkowa okazja, by rozpocząć przygodę ze sztuką. Poznać bliżej twórców i posłuchać ich opowieści o swoich pracach.

Co czeka na odwiedzających wydarzenie?

Obszerna wystawa , w czasie której będzie można obejrzeć i kupić prace kilkudziesięciu wyselekcjonowanych artystów. Wielu z nich zapowiada swoją obecność podczas wydarzenia.

Aukcja dzieł sztuki w niedzielę , 4 czerwca o godzinie 14:00. Wszystkie obiekty przeznaczone na licytację będą prezentowane na wystawie przedaukcyjnej od soboty od godziny 10:00. Udział w aukcji jest bezpłatny.

Program edukacyjny : wykłady, panele dyskusyjne oraz pokazy działań twórczych na żywo. To gratka dla osób zainteresowanych warsztatem i techniką pracy artystów. Szczegółowy program wkrótce zostanie opublikowany na stronie .

– Nad koncepcją wydarzenia, które każdemu pozwoli zaprzyjaźnić się ze sztuką współczesną, myślałam przez ostatnich kilka lat, organizując wystawy, targi i aukcje – mówi Ewa Mierzejewska, pomysłodawczyni i główna organizatorka Artshow. – Zauważyłam, że dla osób, które dopiero wkraczają w świat sztuki, najważniejsze są: wstępna selekcja artystów, eksperckie doradztwo i niezobowiązująca atmosfera.

– Czy będzie to pierwsze dzieło sztuki w domu, czy kolejny element kolekcji – możliwość rozmowy z artystami, poznania się w przyjaznej atmosferze, sprawia, że znikają bariery i obawy przed czasami niezrozumiałą sztuką współczesną. Dlatego warto przyjść i poznać kilkudziesięciu wybranych artystów, przekonać się, jakiego typu sztuka oddziałuje na nas najsilniej, przeżyć te emocje – zachęca Agnieszka Gruszczyńska-Hyc.

Organizatorki Artshow Ewa Mierzejewska i Agnieszka Gruszczyńska-Hyc są historyczkami sztuki. Obie mają także długoletnie doświadczenie pracy w mediach poświęconych architekturze wnętrz, wzornictwu i sztuce. Ewa Mierzejewska, znana m.in. z Dzień Dobry TVN i Domo +, od dawna angażuje się w promocję sztuki współczesnej i jej twórców. Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, wieloletnia szefowa największych czasopism i portali wnętrzarskich, przyjęła jej zaproszenie do tworzenia nowego projektu.

Jak obie podkreślają, zależy im, by kontakt ze sztuką stał się naturalnym sposobem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Warszawy. Stąd decyzja, by pierwszą edycję wydarzenia zorganizować w Fabryce Norblina, jednym z najmodniejszych miejsc na mapie Warszawy. Położony w sercu miasta wielofunkcyjny kompleks ma 65 000 m2 i łączy w sobie historyczną zabudowę ze współczesną architekturą. Na terenie Fabryki Norblina znajdują się bary, restauracje, kluby z muzyką na żywo, w sezonie wiosenno-letnim zapraszają także liczne ogródki. Ci, którzy odwiedzają Artshow z dziećmi, mogą skorzystać z Centrum Mądrej Zabawy (Smart Kids Planet).

Partnerami wydarzenia są marki Laufen, Deer Design i Jung, które w nowatorski sposób pokażą, jak połączyć sztukę i design.

Artshow odbędzie się w weekend 3 i 4 czerwca w budynku Plater należącym do kompleksu odrestaurowanej Fabryki Norblina, na poziomie +2. W sobotę od 10.00 do 20.00, a w niedzielę do 18.00.

