Obiecanki Kaczyńskiego nie zadziałały. Sondaż obnażył nowe pomysły PiS

redakcja naTemat

N ie brakuje opinii, że obietnica waloryzacji świadczenia 500 plus przesądzi o wygranej PiS w wyborach. Ten scenariusz przestaje być jednak taką oczywistością, bo twarde obietnice partii okazują się... nie działać na Polaków. Badania pokazują, że prawie 60 proc. nie wierzy, że PiS zrealizuje to, co zapowiada.