Olga Bołądź urodziła! W sieci pojawiło się urocze nagranie z niemowlakiem

Olga Bołądź w mediach społecznościowych przekazała dobrą nowinę. Aktorka po raz drugi została mamą. Na świat przyszła jej córka Rita. W sieci już można zobaczyć zdjęcia dziewczynki.

Olga Bołądź po raz drugi została mamą. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Olga Bołądź należy raczej do tego grona gwiazd, które nieczęsto dzielą się z mediami szczegółami swojego życia prywatnego. Wiadomo jednak, że aktorka od 2013 roku jest mamą chłopca o imieniu Bruno.

W grudniu zeszłego roku artystka pojawiła się na czerwonym dywanie z widocznym ciążowym brzuszkiem. Wieści o tym, że Bołądź jest w drugiej ciąży, szybko obiegły media. Gwiazda też już później nie ukrywała swojego stanu.

Olga Bołądź urodziła drugie dziecko!

Tymczasem na jej profilu pojawiła się nowa publikacja, z której dowiadujemy się, że Bołądź jest już po porodzie i wróciła do domu. Szczęśliwi rodzice podzieli się imieniem, które dali swojej córeczce. Ponadto mieszkanie zostało specjalnie przystrojone balonami na przyjazd małej Rity. "Hej, tu Rita. Od kilku dni jest z Nami nasza córeczka i siostra. Pozdrawiamy Was z domu, dumni rodzice najcudowniejszej dziewczynki, która będzie zmieniać ten świat na lepsze" - czytamy w poście zamieszczonym w piątkowe popołudnie (19 maja) na oficjalnym profilu Olgi.

Przypomnijmy, że Bołądź to jedna z najbardziej rozchwytywanych, polskich aktorek. Na swoim koncie ma dziesiątki ról filmowych. Zagrała w takich produkcjach jak m.in. "Służby specjalne", "Botoks", "Kobiety mafii", "Nad życie", "Słaba płeć?", "Volta", "Miłość na pierwszą stronę" czy "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje".

To właśnie na premierze ostatniego z wymienionych tytułów zaliczyła debiut na ściance z obecnym ukochanym. Było to podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wtedy potwierdziła, że jest w związku z o siedem lat młodszym Jakubem Chruścikowskim. Wiadomo, że są razem od około 4 lat.

Kim jest Chruścikowski? Wykształcenie zdobył, uczęszczając do Szkoły Głównej Handlowej. Skończył też studia związane z zarządzaniem na Uniwersytecie Warszawskim. Ukochany Bołądź na co dzień pracuje w branży związanej z szeroko pojętą rozrywką w stolicy. Chodzi o warszawską scenę klubową. Jest bowiem współwłaścicielem aż czterech znanych miejscówek: barów plażowych Plażówka w Ursusie i Plażówka na Saskiej czy słynnego klubu nocnego Jasna 1, gdzie często odbywają się imprezy w klimacie techno czy house. Pod jego skrzydłami jest również klub Metropolis, który jest znanym miejscem wśród społeczności LGBT+, a zwłaszcza gejów. Bołądź zawsze bardzo pilnie strzegła swojej prywatności, dlatego nie wypowiada się na temat partnera. Podobnie było wcześniej, kiedy spotykała się z Sebastianem Fabijańskim i Mikołajem Roznerskim. To z niejakim Rafałem doczekała się zaś pierwszego dziecka, syna Brunona, który ma obecnie 10 lat. Olga przez lata była mocno zapracowaną aktorką. Kiedy zaszła w drugą ciążę musiała zwolnić. Opowiedziała o tym podczas wywiadu dla magazynu "Viva!". Przyznała wówczas, że ciąża daje się jej we znaki.

"Zwolniłam, bo okazało się, że ciąża może być zagrożona. Moja lekarka powiedziała, że muszę na siebie uważać, zwolnić, to było w 14. tygodniu ciąży. Pamiętam moment, kiedy odpuściłam. Zadzwoniłam do producentów, z którymi pracuję, i przeprosiłam. Z dnia na dzień moje nowe projekty zostały przesunięte, a w starych załatwiono zastępstwo. Nikt nie robił problemów" – opowiadała.