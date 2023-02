Serial "Matka" zadebiutował na Polsacie. To thriller kryminalny z Bołądź w roli głównej

"Matka" to thriller, który łączy w sobie elementy dramatu społecznego, psychologicznego i kryminała, a za całością stoi Igor Brejdygant. Pierwszy sezon serialu Polsatu z Olgą Bołądź w roli głównej liczy osiem odcinków. O czym opowiada?

"Matka" to serial Polsatu z Olgą Bołądź. O czym jest? Fot. Polsat / YouTube

"Matka" to thriller kryminalny, którego pomysłodawcą i scenarzystą jest Igor Brejdygant ("Rysa", "Szadź", "Ultraviolet", "Układ"). Reżyserem został Piotr Trzaskalski ("Edi", "Mój rower").

W obsadzie nowego serialu Polsatu są m.in. Olga Bołądź, Łukasz Simlat, Marcin Kowalczyk oraz Olaf Lubaszenko.

Kiedy będą kolejne odcinki serialu na Polsacie?

Serial "Matka", podobnie jak np. "Wotum nieufności", "Lulu" czy "Rodzina na Maxa", był już wcześniej dostępny na platformie streamingowej Polsat Box Go. Teraz dołączył do wiosennej ramówki stacji i możemy go oglądać w tradycyjnej telewizji. W poniedziałek Polsat wyemitował pierwszy odcinek.

O czym jest serial Polsatu "Matka"?

Główną bohaterką "Matki" jest dziennikarka śledcza Agnieszka (Olga Bołądź, którą kojarzymy m.in. ze "Służb Specjalnych"). Po śmierci syna chce rozpocząć nowe życie za granicą wraz z mężem (Łukasz Simlat - ostatnio oglądaliśmy go m.in. w "Rojst '97"). Niespodziewanie odzywa się do niej bohater jej reportażu sprzed lat - Rafał (znany z "Jesteś Bogiem" Marcin Kowalczyk). Obecnie odsiaduje wyrok za morderstwo.

Okazuje się z pozoru niepowiązane sprawy: rzekome samobójstwo 12-letniego syna i sprawa, za którą został wsadzony do więzienia Rafał, są ze sobą powiązane. Agnieszka porzuca plany wyjazdu za granicę i próbuje odszukać oprawców jej dziecka.

Bohaterką jest bardzo uznana dziennikarka śledcza, matka dwójki dzieci. Po tym, jak traci syna w dramatycznych okolicznościach, w pierwszym odruchu szuka winy w sobie, ale wraz z rozwojem wydarzeń dowiaduje się, że wina leży jednak gdzieś na zewnętrz. Nie wiem, czy jest ktoś groźniejszy dla przestępcy niż matka, która próbuje dojść do tego, co się stało jej dziecku. Ja wolę taką historię, w której życie toczy się niby normalnie, ale czujemy, że pod spodem cały czas sączy się jakiś drugi świat. Coś, co jest niedopowiedziane, ukryte, niewyjaśnione i to ciąży na całej sytuacji.

"Matka" - obsada. W roli głównej m.in. Olga Bołądź i Łukasz Simlat

W serialu "Matka" poza Olgą Bołądź i Łukaszem Simlatem zobaczymy też Marcin Kowalczyk (Rafał Marczak), Olaf Lubaszenko (Kamil Wilczek), Kacper Olszewski (Maks Brzyski), Borys Bartłomiejczyk (Piotr Wójcik), Paulina Krzyżańska (Agata Nolińska), Amelia Żuchowska (Lena Nolińska). W pozostałych rolach m.in. Szymon Gierszewski, Maria Pakulnis i Małgorzata Pieczyńska.

Serial "Matka" wyreżyserował Piotr Trzaskalski ("Edi", "Mój rower", "Mistrz"). Scenarzystą wiodącym i pomysłodawcą jest Igor Brejdygant ("Rysa", "Układ", "Ultraviolet", "Szadź"), a drugim scenarzystą Bartosz Janiszewski ("Ultraviolet", "Wataha"). Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek ("Inni ludzie", "Zenek", "Drogówka").

Kiedy kolejne odcinki serialu "Matka" i gdzie je oglądać?

Serial "Matka zadebiutował na antenie Polsatu 27 lutego 2023 roku. Nowe odcinki będą emitowane co poniedziałek o 20:05. Możemy je również obejrzeć online na Polsat Box Go. Pierwszy sezon serialu liczy osiem odcinków.