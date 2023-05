Ten weekend wynagrodzi nam ostatnie dni deszczu. Wiemy, jaka będzie maksymalna temperatura

Ostatnie dni były zdecydowanie niesprzyjające – było zimno i mokro, a w wielu regionach deszcz padał całymi dniami. Tym razem pogoda okazała się łaskawa i po pochmurnym tygodniu odwdzięcza się nam przepięknym weekendem. Będzie bardzo słonecznie. Temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Chociaż mogą pojawić się przejściowe burze.

Pogoda na weekend 20 maja. Słoneczne i ciepłe dni czekają nas w weekend/Zdjęcie ilustracyjne (Zdjęcie ilustracyjne) Fot. ZOFIA BAZAK/East news

Sobotni poranek był w niektórych regionach chłodny, ale będzie coraz cieplej

Noc z soboty na niedzielę w całym kraju będzie sucha

Możemy się spodziewać miejscowych burz, ale ogólnie w kraju będzie słonecznie

Pogoda na weekend – ciepło, ale miejscowo burze

Poranek 20 maja nie w każdym regionie był słoneczny. Na północy padał przelotny deszcz, rozpogodziło się głównie w górach i na północnym wschodzie. W kolejnych godzinach przewidujemy coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale chmury nie ustąpią.

Punktowo może popadać na południu i południowym wschodzie. Możliwe będą słabe lub przelotne opady deszczu, w czasie których deszcz może być dość intensywny. Słabsza pogoda to jednak zjawisko lokalne, a ogólnie w Polsce będzie bardzo słonecznie.

Termometry maksymalnie pokażą na ogół od 20 do 23 st. C, lokalnie 24 st. C. Chłodniej będzie na Pomorzu i w rejonach podgórskich, ok. 18 st. C, a nad samym morzem 13-16 st. C. Nie zabraknie wiatru, ale będzie on umiarkowany, porwisty, z kierunków wschodnich.

Warunki biometeorologiczne będą umiarkowane. Chłodny poranek przejdzie w ciepło w większej części kraju. W nocy będzie już sucho. Tylko początkowo na południu spodziewamy się jeszcze zanikających, drobnych opadów deszczu. W niedzielę rano w kotlinach górskich mogą uformować się krótkotrwałe mgły bądź zamglenia. Noc w całej Polsce powinna być pogodna, ale temperatura minimalna wyniesie od 7-9 st. C na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich, 10-12 st. C w centrum, do 14 st. C w Lubuskiem. Wiatr będzie słaby albo umiarkowany z kierunków wschodnich. Jeszcze cieplej będzie w niedzielę. Synoptycy spodziewają się, że maksymalna temperatura wyniesie od 18 stopni w górach oraz nad morzem, 21-24 stopnie w centrum, na południowym wchodzie i na wschodzie, aż do 27 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Jak pisaliśmy w naTemat, tegoroczne wakacje mają być cieplejsze od średniej z ostatnich 30 lat. To jednak nie anomalia pogodowa. Światowa Organizacja Meteorologiczna alarmuje przed rekordowym wzrostem temperatur w ciągu najbliższych 5 lat.