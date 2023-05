Córka Paula Walkera wierzy, że ojciec komunikuje się z nią zza grobu. "Wiem, że to on"

Meadow Walker, czyli córka Paula Walkera, wystąpiła w najnowszej odsłonie "Szybkich i wściekłych". W związku z premierą filmu Meadow udziela ostatnio wielu wywiadów – w jednym z nich zdradziła, że wierzy, iż jej ojciec wysyła jej znaki zza grobu.

Córka Paula Walkera twierdzi, że dostaje znaki od zmarłego ojca. Fot. Maria Laura Antonelli/ AGF/ SIPA/ SIPA/ East News

Meadow Walker wierzy, że dostaje znaki od zmarłego dziesięć lat temu ojca

Jak informowaliśmy niedawno w naTemat, w "Szybkich i wściekłych 10", którzy zadebiutowali na polskich ekranach 19 maja w epizodycznej roli pojawia się Meadow Walker – córka tragicznie zmarłego w 2013 roku Paula Walkera, który był gwiazdą serii.

"Pierwsza odsłona 'Szybkich...' trafiła do kin, kiedy miałam rok! Dorastałam na planie, obserwując mojego ojca, Vina, Jordanę, Michelle, Ludacrisa i innych na monitorach. Dzięki mojemu tacie stałam się częścią tej rodziny. Nie mogę uwierzyć, że teraz będę Razem z tymi, którzy patrzyli, jak dorastam" – można było przeczytać niedawno w poście zamieszczonym na jej profilu na Instagramie, w którym pochwaliła się zdjęciem z planu.

Z okazji premiery filmu Meadow udziela licznych wywiadów. W rozmowie z E! News aktorka i modelka zdradziła, że wierzy, iż Paul Walker komunikuje się z nią zza grobu.

"Cztery i siedem to ulubione cyfry mojego taty. I przysięgam, że zawsze, gdy w coś wątpię albo się z kimś o cokolwiek kłócę, zaczynam wszędzie widzieć cztery i siedem. Więc wtedy wiem, że to on. (...) Nawet wczoraj miałam taki moment i zaczęły dzwonić zegary. Pomyślałam: 'Ok, wszystko w porządku, będzie dobrze'" – ujawniła.

W innym z wywiadów udzielonych parę miesięcy temu 24-latka przyznała, że cieszy się, że ma możliwość zobaczenia i usłyszenia swojego ojca w filmach.

"Mówi się, że pierwszą rzeczą, o której się zapomina, jest głos tych, którzy odeszli, a ja mam to szczęście, że mogę słuchać jego głosu w filmach. Lubię je oglądać w nocy. Mówienie o nim i podtrzymywanie pamięci sprawia mi radość – wyznała.

Co ciekawe, w najnowszej odsłonie "Szybkich i wściekłych" pojawi się nie tylko Meadow, ale również sam zmarły w 2013 roku aktor, co było możliwe dzięki zastosowaniu efektów CGI..

"Cóż, Brian [Brian O’Conner, policjant, w którego wcielał się Walker - przyp. red.] jest bardzo żywy w świecie 'Szybkich i wściekłych', a w poprzednich filmach był często zajawiany. W 9 części widzimy nadjeżdżający samochód. To coś, co jest zaplanowane. Ten film skacze tam i z powrotem między przeszłością a teraźniejszością" – przekazał reżyser filmu Loius Leterrier.

"Zobaczycie Briana w przeszłości, nie zobaczycie Briana w teraźniejszości. To coś, z czym każdy musi się pogodzić. Rodzina Walkerów jest nadal bardzo ważną częścią tej franczyzy, zobaczycie jak wielką w tym filmie. Po prostu musi to być właściwy moment, właściwy ton" – dodał.

Paul Walker zmarł tragicznie w 2013 roku

Paul Walker w 2013 roku jechał sportowym porsche wraz ze swoim kolegą, który był kierowcą. W pobliżu miejscowości Santa Clarita samochód wypadł z drogi – mężczyźni jechali bardzo szybko, porsche uderzyło w drzewo lub słup, a następnie stanęło w płomieniach. Aktor i jego kolega zginęli na miejscu.

Walker był gościem na wystawie samochodowej w Santa Clarita, na której zbierano pieniądze na pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach. Zginął podczas jazdy próbnej jednym z prezentowanych na imprezie samochodów.