Prezydent Andrzej Duda nadał abp. Markowi Jędraszewskiemu Order Odrodzenia Polski. Do wręczenia odznaczenia doszło podczas uroczystości zorganizowanej w związku ze złotym jubileuszem jego posługi kapłańskiej. Wyróżnienie hierarchy wzbudziło duże kontrowersje.

Abp Jędraszewski dostał od Dudy ważne odznaczenie. Wylała się fala krytyki. Fot. Marek Borawski / KPRP

Order dla abp. Jędraszewskiego

W sobotę 20 maja arcybiskup Marek Jędraszewski obchodził 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. Z tej okazji na Wawelu odbyła się msza święta oraz uroczystość w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie, w której wzięli udział czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Obecni byli m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło oraz Ryszard Terlecki. List gratulacyjny z okazji jubileuszu posługi kapłańskiej przesłał również duchownemu papież Franciszek.

– Otaczam jubilata modlitwą i życzę mu wiele dobra, udzielając błogosławieństwa jemu samemu, jego bliskim oraz całej owczarni – napisała głowa Kościoła. Ważnym punktem celebracji było również przyznanie abp. Jędraszewskiemu ważnego odznaczenia państwowego.

Jak podano na stronie prezydenckiej kancelarii, arcybiskup otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej" oraz za "propagowanie postaw patriotycznych".

"Order jest nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami" – można przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta.

Fala komentarzy w Internecie

Przyznanie odznaczenia abp. Jędraszewskiemu spotkało się z falą krytyki. Swoją opinią wiele osób postanowiło podzielić się w mediach społecznościowych.

Komentujący przypominają m.in. kontrowersyjne wypowiedzi hierarchy na temat "tęczowej zarazy", kiedy odnosił się w ten sposób do osób ze społeczności LGBT.

"Biskup kościoła katolickiego Jędraszewski dostał od prezydenta RP medal za 50 lat 'posługi'. Komu służyła jego mowa nienawiści lub skuteczne ukrywanie pedofilów przed odpowiedzialnością?" – pisze na Twitterze Jakub Karnowski. Jeszcze inny z komentujących zauważa, że do wręczenia orderu nie doszło w Pałacu Prezydenckim. "Jeszcze ciekawsze, że nie Jędraszewski pofatygował się po order do Dudy ale Duda do Jędraszewskiego. Smutna kompromitacja" – komentuje Jakub Bierzyński.

Internauci wspominają również wypowiedź duchownego o "cywilizacji śmierci" w kontekście protestów kobiet oraz wypowiedź o tym, że Lech Kaczyński "królom był równy" oraz zarzuty dotyczące tego, że chronił abp. Juliusza Paetza oskarżanego o molestowanie seksualne kleryków.

Czytaj także: https://natemat.pl/483770,nitras-ostro-o-jedraszewskim