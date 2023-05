"Wierne przyjaciółki" to thriller, który osobom o odpowiednim peselu przypomni wycieczki do wypożyczalni wideo oraz wieczory filmowe z TVN. Holenderska produkcja, tak samo, jak wspomniane filmy ery VHS niepozbawiona jest wad, a od jej zakończenia rozboli was głowa.





"Wierne przyjaciółki" to thriller w starym stylu. Od zwrotów akcji rozboli was głowa

Maja Mikołajczyk

