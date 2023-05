Dowbor przejechał się po władzy. "W wielki świat z lotniska w Radomiu?"

Oficjalne otwarcie lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia. – Zdejmujemy klątwę z Radomia – przekonywał premier Morawiecki podczas wystąpienia. W trakcie ceremonii otwarcia biskup radomski Marek Solarczyk poświęcił lotnisko. Ostatnio Maciej Dowbor odwiedził port lotniczy i... zrobił wielkie oczy. "Jeżeli szukacie odosobnienia, prywatności, samotni do bicia się ze swoimi myślami, polecam" – stwierdził, wrzucając zabawne nagranie.

Nowym właścicielem radomskiego lotniska zostało Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Przedstawiciele państwowego giganta i politycy Zjednoczonej Prawicy przekonywali, że nowy port lotniczy będzie większy, bardziej nowoczesny i lepiej przystosowany do oferty przewoźników

Budowa lotniska wystartowała w 2019 r. Pochłonęła około 800 mln zł

Maciej Dowbor postanowił sprawdzić na własne oczy, jak port funkcjonuje po otwarciu. Mocno się zdziwił

Na początku maja rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych (PLL) Anna Dermont poinformowała, że w ciągu pierwszego tygodnia od uroczystego otwarcia port lotniczy w Radomiu odprawił 1729 osób.

Dla porównania w maju 2019 r. (a więc jeszcze przed pandemicznym przestojem w turystyce) Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 1,65 mln pasażerów. To daje około 413 tys. podróżnych tygodniowo.

Jednak rzeczniczka przekonywała, że szacunki z pierwszego tygodnia to dobry wynik. – Cieszymy się, że wszystko idzie sprawnie. Jesteśmy zadowoleni zarówno z licznych pasażerów, jak i z ich pozytywnych wrażeń po wizycie na lotnisku w Radomiu. Pasażerowie doceniają komfort, i przestrzeń, i wygodę lotniska – stwierdziła.

To, że w rzeczywistości lotnisko Warszawa–Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. nie cieszy się zbyt dużą popularnością, można zobaczyć samemu, odwiedzając je. Zrobił to w miniony weekend prowadzący programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Lecieliście już może gdzieś z Lotniska w Radomiu?! A może przynajmniej znacie kogoś, kto zna kogoś, kto leciał?! Jeżeli szukacie odosobnienia, prywatności, samotni do bicia się ze swoimi myślami albo miejsca na intymną randkę z rozmachem - polecam AirPort Radom. Niesamowite uczucie być kompletnie samemu w takim miejscu" – tak Dowbor ostro zadrwił z kosztownej inwestycji PiS-u.

Syn Katarzyny Dowbor urządził sobie przechadzkę po lotnisku. Był tam praktycznie sam. Wszystko uwiecznił na filmiku.

Relacjonował w żartobliwym tonie: "A może by tak polecieć gdzieś w wielki świat z lotniska w Radomiu? No dobra, nie musi być świat, Europa wystarczy", "Mówiłem Europa? To może chociaż Rzeszów... To może chociaż Łódź, Lublinek, Rzeszów?", "Też nie? To przynajmniej zaczekam sobie na ten mityczny samolot z Paryża".

Gwiazdor Polsatu w poście zwrócił się także do kolegi z programu "TTBZ", Pawła Domagały, który jest tam jurorem. Okazuje się, że artysta pochodzi z Radomia. Postanowił odpowiedzieć na zaczepkę Dowbora - również w żartobliwym tonie.

"Dla mnie wszystko jest jasne. Kto chociaż raz był w Radomiu, ten wie, że po prostu z Radomia nie chce się wylatywać, bo po co? Jaki sens opuszczać raj? Jak dobrze zauważyłeś, do Radomia są tylko przyloty, bo każdy chce tam być. Dzisiaj przylatują Paryżanie, ale kto jeszcze…? Jak tylko fama o Radomiu pójdzie w świat, zobaczymy przyloty i z Berlina i z Madrytu, ale i z innych miast… Dla mnie jest oczywiste i zrozumiałe, że Radom będzie pierwszym na świecie lotniskiem z samymi przylotami… Żadnych odlotów, bo tylko głupiec chciałby opuścić obiecany Eden" – odpowiedział Domagała.

Na nagranie Dowbora zareagowali także internauci. Wielu z nich gorzko podsumowało działania władzy. "Po działaniach naszego rządu, który zorganizował wybory, które się nie odbyły, gdzie przez przekopaną mierzeję nie przepływają statki, zakładałeś, że z nowo wybudowanego lotniska będą latać samoloty?" – rzuciła ostro jedna z obserwatorek.