Młody Dowbor też drży o pracę w Polsacie? Prezenter odniósł się do spekulacji

O rodzinie Dowborów zrobiło się głośno po tym, jak w mediach rozeszła się wiadomość o zwolnieniu wieloletniej prowadzącej "Nasz nowy dom". Według informatora jednego z tabloidów syn dziennikarki także miał drżeć o swoją pracę w Polsacie. Tymczasem Maciej Dowbor odniósł się w swoich social mediach do tych doniesień. Postawił sprawę jasno.

Maciej Dowbor reaguje na medialne doniesienia. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Na początku maja pożegnano się z Katarzyną Dowbor. Dziennikarka nie będzie już prowadziła programu "Nasz nowy dom". Ta decyzja wywołała skrajne emocje wśród fanów formatu

Teraz Maciej Dowbor zakpił ze spekulacji na temat tego, że "drży o swoją pozycję w Polsacie". Nie wygląda na zmartwionego

"Nasz Nowy Dom" to program pomagający od 10 lat rodzinom, które znalazły się w trudnym położeniu. Od 2013 roku gospodynią tego kultowego już formatu, emitowanego na antenie telewizji Polsat była Katarzyna Dowbor. Pomagała rodzinom z całego kraju – remontując im domy czy mieszkania. 8 maja wyszło na jaw, że dziennikarce podziękowano za dalszą współpracę.

Dowbor drży o pracę? Nie wygląda na zmartwionego

Jeszcze tego samego dnia jeden z portali opublikował artykuł, z którego wynika, że również "Maciej drży o swoją posadę w Polsacie". Informator serwisu przekazał, że Dowbor poważnie rozważa to, czy nie odejść z pracy.

"Maciej jest w szoku, że jego mama została potraktowana w taki sposób. W poniedziałek rano odbył rozmowę z produkcją 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. (…) Z jednej strony boi się o swój los w Polsacie, ale z drugiej strony mocno zastanawia się nad tym, czy nie postąpić jak syn Piotra Gąsowskiego, by okazać wsparcie mamie. Doskonale wie, ile serca i siły wkładała w program 'Nasz nowy dom'" - czytaliśmy.

Prezenter postanowił zareagować na tę publikację. Dodał wideo, na którym pokazał, jak kąpie się w basenie i niczym się nie przejmuje.

"Ciekawe czy bardziej absurdalne są wypociny 'tekściarzy' z tabloidów, czy może permanentna inwigilacja naszych telefonów?! Nawet nie zdążyłem się do końca wczytać w te pierdoły, a już pojawiły się dziwne oferty!" – napisał, nawiązując do reklam, w których zaproponowano mu, szybką naukę nowego zawodu.

Katarzyna Dowbor zwolniona z Polsatu

Objaśnimy: dokładnie 8 maja niespodziewanie przekazano informacje o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Prezenterka sama odniosła się do smutnych wieści na Instagramie. Dała do zrozumienia, że jest jej przykro, że została zmuszona do odejścia.

"Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem 'Nasz Nowy Dom' właśnie się zakończyła" – rozpoczęła swój wpis. Kolejno wymownie podsumowała kierownictwo stacji.

"Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" – tak skomentowała ruch Edwarda Miszczaka. Zwolnienie Dowbor, będącej twarzą popularnego formatu, który pomógł setkom ludzi w ciężkiej sytuacji życiowej, poruszyło jej najbliższymi i znajomymi z branży, no i oczywiście wiernymi fanami.

"Mamo! Jesteśmy z Tobą. Wykonałaś kawał dobrej roboty… Myślę, że czas pokaże, że nie zawsze nowe i młodsze znaczy lepsze! Na szczęście Ty wciąż jesteś młoda i perspektywiczna, więc nie mam wątpliwości, że jeszcze wiele nam pokażesz!" – napisał wymownie Maciej Dowbor, który nadal związany jest z Polsatem i współprowadzi "Twoja twarz brzmi znajomo".