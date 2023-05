Nie trzeba czekać na SORze, a planowa operacja jest za miesiąc. Co daje ubezpieczenie szpitalne?

Ubezpieczenie zdrowotne albo abonament medyczny to bonus w pracy, do którego wielu z nas już przywykło. Jest dla nas ważny, ale koniec końców, przy nagłym lub poważniejszym zachorowaniu wymagającym leczenia szpitalnego nie jest w stanie nam pomóc - musimy sami organizować cały proces leczenia w szpitalu, szukać miejsca, stać w kolejkach.

Sławomir Łopalewski, Dyrektor Zarządzający LUX MED Ubezpieczenia. Fot. Screen podcast Zdrowie bez cenzury

To powoduje stres, poczucie bezradności. Tu rozwiązaniem jest ubezpieczenia szpitalne. Co to takiego i dlaczego jest przysłowiowym mercedesem w bonusach pracowniczych, mówi w podcaście "Zdrowie bez cenzury" Sławomir Łopalewski, Dyrektor Zarządzający LUX MED Ubezpieczenia.

– LUX MED podjął pionierską decyzji, że będzie budował rynek ubezpieczeń szpitalnych. Może to zrobić, dlatego, że ma sieć własnych szpitali. Stworzyliśmy nową kategorię produktu ubezpieczeniowego na rynku, czyli ubezpieczenie szpitalne, które nie ma sumy ubezpieczenia, nie ma wyszczególnionych procedur - jest dedykowane do leczenia „wszystkiego”, jest dobrze opisane łącznie z konkretnymi wyłączeniami. W ramach tego ubezpieczenia leczymy 80 proc. wszystkich dolegliwości w 10 - 11 kategoriach medycyny – mówi dyrektor Łopalewski.

I dodaje: – To ubezpieczenie zawiera również koordynację opieki medycznej. Co jest dość unikatowe. Jest w nim również opieka doraźna. Na razie tylko w trzech miastach Polski, ale dążymy do tego, żeby te oddziały, podobne do SORów mieć w całej Polsce. Jeśli nasi pacjenci, którzy wykupili ubezpieczenie szpitalne, nie skorzystają z niego przez 2 lata, to proponujemy im, w jego ramach, szpitalny przegląd zdrowia. Taki przegląd na rynku jest dość drogi, my to mamy w ubezpieczeniu szpitalnym standardowo. W ten sposób, jeśli ktoś nie skorzysta z ubezpieczenia przez dwa lata, w pewien sposób zwracamy składki, które za nie zapłacił.

Te szpitalne przeglądy zdrowia są dla nas ważne, bo zwyczajnie wierzymy w profilaktykę. Wierzy, że wcześnie wykryta choroba to duże szanse na wyleczenie.

Jednak dlaczego pracodawcy mają być zainteresowani ponoszeniem kosztu takiego bonusu, jakim jest ubezpieczenie szpitalne? Dyrektor Łopalewski tłumaczy, że obecnie mamy rynek pracownika. Ponad 70 proc. osób jest zadowolonych ze swojej pracy, 55 proc. oczekuje i jest pewnych, że dostanie większe wynagrodzenie.

Natomiast ponad 27 proc. pracodawców w Polsce i ponad 41 proc. w województwie mazowieckim, ma problem z pozyskaniem pracowników. W związku z tym to benefity stanowią o tym, że pracodawca jest konkurencyjny na rynku, a opieka medyczna to najbardziej pożądany benefit pracowniczy.

– Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć benefit, który proponujemy pracodawcom. Coraz więcej naszych klientów korporacyjnych, w ogłoszeniach o pracę zamieszcza taką informację, że ma taki pakiet opieki medycznej. Dodatkowo zdejmujemy z "głowy" pracodawcy sytuację, w której pracownik jest chory i musi iść do szpitala. Ponieważ wtedy my zajmujemy się wszystkim.

Mamy miejsce i czas żeby pomagać – ubezpieczenie szpitalne LUX MED Pełna Opieka

Zabiegi, które z powodu zachorowania musi mieć wykonane pracownik, bywają drogie. W takiej sytuacji, to często pracodawca, próbując pomóc swojemu pracownikowi, opłacał je np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. My w ramach ubezpieczenia szpitalnego tworzymy pewne zabezpieczenie dla pracodawcy – wyjaśnia nasz rozmówca.

Dodaje, że mamy w Polsce bardzo istotne braki personelu medycznego, a czas oczekiwania na wizytę, zabieg czy badanie liczone jest w powszechnym systemie opieki zdrowotnej czasami już nawet nie w miesiącach, ale latach.

– My mamy 14 swoich szpitali w całej Polsce i cały czas powiększamy liczbę tych szpitali. Mamy też podpisane umowy z 58 szpitalami, czyli w sumie pacjent korzystający z naszego ubezpieczenia szpitalnego ma do dyspozycji usługi ponad 70 szpitali. Szpitale, z którymi mamy podpisane umowy, to najczęściej jednostki prywatne, specjalizujące się w różnych dziedzinach medycyny lub dobre publiczne szpitale. Do końca roku zamierzamy mieć 100 szpitali do dyspozycji osób korzystających u nas z ubezpieczenia szpitalnego.

W naszych szpitalach na zabieg planowy czeka się maksymalnie 30 dni. Natomiast zabiegi doraźne wykonywane są oczywiście na bieżąco. Mamy miejsce i czas, żeby pomagać – tłumaczy dyrektor.

Kiedy myślimy nad tym, czy takie ubezpieczenie szpitalne jest dla nas, często zastanawiamy się jak jego działanie wygląda w praktyce. Powiedzmy, że złamiemy wieczorem nogę…

– Wtedy pacjent dzwoni do naszego koordynatora opieki szpitalnej, mówi co stało się jemu lub członkowi jego rodziny i od tego momentu koordynator przejmuje cały proces opieki. Jeśli pacjent jest w stanie sam dojechać, to jest kierowany do odpowiedniego szpitala, jeśli nie może dojechać - koordynator wysyła transport.

Jednocześnie informujemy jednostkę, do której przyjedzie pacjent, o tym, że będzie zajmowała się pacjentem. Jesteśmy zorientowani na każdym etapie leczenia, co należy zrobić - jakie badania należy wykonać, jaki będzie czas oczekiwania, co w następnej kolejności trzeba zrobić i kiedy. U nas wiadomo ile trzeba poczekać np. na wyniki badań Teraz mamy oddziały opieki doraźnej w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, ale zamierzamy je mieć w każdym dużym mieście – mówi dyrektor Łopalewski.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniu szpitalnym, oglądaj podcast "Zdrowie bez cenzury".

