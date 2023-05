Wjechała pod prąd na S19. Rajd 29-latki mrozi krew w żyłach

redakcja naTemat

T o nagranie może być przestrogą, że na drodze trzeba być gotowym na najbardziej nieprzewidywalne manewry innych kierowców. Do sieci trafiło nagranie z kuriozalnego rajdu na S19. Kobieta jechała pod prąd i to naprawdę cud, że w tej sytuacji nie doszło do tragedii.