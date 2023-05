Maleńczuk bał się o siebie i rodzinę. "Obiecywano, że zgwałcą mi córki. Grożono"

Joanna Stawczyk

M aciej Maleńczuk nieraz bez owijania w bawełnę opowiadał o tym, co denerwuje go w polskim społeczeństwie, z czego kpi i czego się boi. W najnowszym wywiadzie otworzył się na temat bardzo nieprzyjemnych sytuacji, z którymi musiał się mierzyć on sam, ale pośrednio także jego najbliższa rodzina. "Bałem się, że naprawdę ktoś przyjdzie i zechce mnie za***ać" – oświadczył.