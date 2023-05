Wróć do pionu z Żywiec Zdrój Minerals+

Nie wiesz, czy Twoja codzienna dieta jest wystarczająco bogata w magnez bądź witaminę B6? Odczuwasz zwiększony ból mięśni po aktywności fizycznej? A może często odczuwasz stres i zmęczenie? W takiej sytuacji warto pomyśleć o odpowiednim nawodnieniu i uzupełnieniu w diecie składników mineralnych oraz witamin mających wpływ na kondycję naszego organizmu. Oto krótki poradnik, który pomoże Ci zaktualizować wiedzę na temat zapotrzebowania na składniki mineralne oraz witaminy.

fot. mat. prasowe

Żywiec Zdrój Minerals+ to nowość jakiej jeszcze nie było, łącząca naturalną wodę źródlaną z minerałami: magnezem, cynkiem oraz witaminami z grupy B – B3, B5 i B6. Napój nie zawiera kalorii, cukru, słodzików ani konserwantów i z powodzeniem może służyć jako uzupełnienie codziennego nawodnienia.

1 Litr Żywiec Zdrój Minerals+ zapewnia 75% dziennego zapotrzebowania* na wymienione składniki. Czy należysz do grupy, dla której odpowiednie nawodnienie oraz podaż minerałów i witamin zawartych w Minerals+ są kluczowe?

Aktywność fizyczna to Twoje drugie ja.

Nie jesteś typem zawodowca, ale lubisz się ruszać, pobiegać, pójść na siłownię lub zrobić trening na rowerze. Odczuwasz potem ból mięśni i zmęczenie. Podstawą w drodze do regeneracji organizmu po wysiłku jest oczywiście odpowiednie nawodnienie, ale również zadbanie o prawidłowy poziom magnezu i witamin z grupy B. Magnez odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie, odczuwalną zwłaszcza przez tych, którzy uprawiają sport.

Magnez wspiera odpowiednią pracę mięśni w trakcie i po treningu.

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu, co może przyspieszyć regenerację i zniwelować opóźnioną bolesność mięśni (zakwasy).

Badania potwierdzają, że prawidłowa podaż magnezu ma pozytywny wpływ na wydajność mięśni, w tym np. siłę chwytu, może prowadzić do poprawy wskaźników czynnościowych, czy szybkości chodu. Dlaczego musimy regularnie uzupełniać składniki takie jak magnez? Jest to elektrolit, który tracimy wraz z potem, dlatego w czasie intensywnego treningu zapotrzebowanie na niego wzrasta – mówi dietetyczka Justyna Marszałkowska-Jakubik, autorka bloga zdrowonajedzeni.pl.

Dużo pracujesz, często odczuwasz stres i zmęczenie

Praca od rana do wieczora, obowiązki domowe, ciągłe podenerwowanie i uczucie wyczerpania to znak, że potrzebna Ci solidna regeneracja. Jednym z jej elementów jest dbałość o prawidłowy poziom magnezu, cynku i witamin z grupy B. Dlaczego jest to tak ważne?

Witaminy z grupy B: B3, B5 i B6 oraz magnez wpływają na niwelowanie uczucia zmęczenia i znużenia.

Niedobór magnezu w diecie ma wpływ na funkcje psychologiczne (w tym na pogorszenie koncentracji), a cynku na zdolności poznawcze (np. proces uczenia się czy zapamiętywania).

Stres może sprzyjać szybszej utracie magnezu z organizmu.

Witaminy z grupy B mają ogromne znaczenie dla pracy całego układu nerwowego. Biorą udział np. w metabolizmie energetycznym, syntezie DNA, transporcie tlenu, wpływają również na pracę neuronów. Po prostu są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu i mięśni. Warto także pamiętać, że zbyt niskie spożycie magnezu ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Może przyczyniać się do występowania bólów głowy, migren, a nawet zaników pamięci – wylicza Justyna Marszałek-Jakubik.

Ja i moi bliscy chcemy żyć zdrowiej

Jeśli macie odpowiedni poziom motywacji oraz wodę z minerałami i witaminami pod ręką, to zadbanie o kondycję organizmu jest o wiele prostsze. Żywiec Zdrój Minerals+ może służyć jako uzupełnienie codziennej diety oraz źródło nawodnienia organizmu każdej dorosłej osoby (w tym osób starszych), która w sposób szczególny chce zadbać o poziom wartości magnezu, cynku i witamin z grupy B: B3, B5 i B6 w swojej diecie. Co zyskujemy dzięki regularnemu nawadnianiu przez połączenie wody z minerałami i witaminami?

Dbamy o odpowiedni poziom magnezu, który bierze udział w skurczach mięśni, w tym mięśnia sercowego, wspierając ich prawidłową pracę i funkcjonowanie układu nerwowego.

Z wiekiem wolniej się regenerujemy i łatwiej męczymy. Magnez i witaminy z grupy B wspierają regenerację, przyczyniając się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.

1 litr Żywiec Zdrój Minerals+ zawiera 75% dziennego zapotrzebowania* na magnez, cynk i witaminy z grupy B: B3, B5, B6. Napój dostępny jest w sklepach spożywczych na terenie całej Polski.

Spot: Obejrzyj tutaj

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 Kj/2000 kcal). Butelka 1,2 L zawiera 4,8 porcji. Dla przeciętnej osoby dorosłej: 4 porcje (1L) pokrywają 75% dziennej RWS witamin B3, B5, B6 oraz magnezu i cynku. Nie należy przekraczać dziennej RWS. Indywidualne zapotrzebowanie na składniki odżywcze może się różnić w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego. Ważna jest zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia.