W Lublinie znaleziono szczątki ok. 25 osób. Sprawę bada specjalna komisja

Na Górkach Czechowskich w Lublinie trwają prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Do tej pory specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątki należące do około 25 osób.

Na Górkach Czechowskich w Lublinie odnaleziono dotychczas szczątki ok. 25 osób. Fot. poszukiwania.ipn.gov.pl

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN 8 maja rozpoczął kolejny etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich w Lublinie. To kontynuacja badań podjętych w listopadzie 2022 r. Prace prowadzone są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.

Wcześniej IPN informował o ujawnieniu szczątków należących do 14 osób. Badania miały trwać do 19 maja, ale wtedy pojawił się nowy komunikat w tej sprawie.

"Do tej pory specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątki należące do około 25 osób. Prace, pierwotnie zaplanowane do 19 maja br., zostaną przedłużone o kolejny tydzień" – czytamy.

To ciąg dalszy sprawy, o której głośno było już pod koniec 2022 r. Wtedy przedstawiciele IPN potwierdzali odnalezienie szczątków należących do co najmniej trzech osób. Skupiono się na centralnej części wąwozu na Górkach Czechowskich, w rejonie tzw. mogiły legionisty. Wcześniej zlokalizowano miejsca, w których na przełomie 1947 i 1948 r. dokonano ekshumacji.

Górki Czechowskie

Do początku lat 80. XX wieku Górki Czechowskie funkcjonowały jako obszar ćwiczeń rekrutów Garnizonu Lubelskiego. Stąd wzięła się alternatywna nazwa terenu – poligon. W południowej części poligonu zachowane są transzeje, kilka bunkrów oraz strzelnica. W jednym z wąwozów znajduje się wspomniany już symboliczny grób legionistów z 1916 roku.

O tym, jak zagospodarować ten teren w Lublinie trwa dyskusja od wielu lat. W kwietniu 2019 r. odbyło się nawet lokalne referendum, ale jego wyniki nie były wiążące z powodu niskiej frekwencji.