Takie były okoliczności śmierci Tiny Turner. "Królowa rock'n'rolla" poważnie chorowała

Po śmierci Tiny Turner w sieci pojawiło się mnóstwo reakcji jej fanów z całego świata. Artystka od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi chorobami. Oto co wiadomo o okolicznościach śmierci piosenkarki.

Tina Turner zmarła w Szwajcarii. Fot. Alberto Scarpinato/EAST NEWS

Tina Turner zmarła w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Küsnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Takie informacje przekazał 24 maja w oświadczeniu rzecznik artystki.

W ostatnich latach życia Turner zmagała się z problemami zdrowotnymi. Chorowała na raka, przeszła udar i niewydolność nerek. W kwietniu 2017 r. poddała się operacji przeszczepienia nerki, której dawcą był jej mąż Erwin Bach.

Obecność Tiny Turner w Szwajcarii nie była przypadkowa. Piosenkarka była związana z Bachem, dyrektorem europejskiej filii wytwórni EMI od 1986 r. W 1995 r. zamieszkali w tym kraju, a w lipcu 2013 r. wzięli ślub.

Przedstawiciele Turner potwierdzili jej śmierć, dodając: "Wraz z nią świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania". Na razie nie ujawniono jednak dokładnej przyczyny śmierci Tiny Turner.

Tina Turner nie żyje

Czytaj także: https://natemat.pl/489311,tina-turner-nie-zyje-krolowa-rock-n-rolla-miala-83-lata

Tina Turner urodziła się w Tennessee w USA w rodzinie rolników. Jej ojciec pracował jako nadzorca na farmie, a matka opuściła rodzinę, gdy piosenkarka miała 11 lat. Tak wynika z jej wspomnień z 2018 roku pt. "My Love Story". Jako nastolatka przeprowadziła się jednak do St. Louis, aby dołączyć do mamy. Po raz pierwszy zyskała rozgłos jako jedna z wokalistek wspierających zespół jej męża "The Kings of Rhythm".

Wkrótce została liderką zespołu, a para odniosła komercyjny sukces dzięki "Fool in Love" oraz "It's Gonna Work Out Fine", które we wczesnych latach 60. trafiły na amerykańskie listy przebojów. Jednak jej mąż Ike Turner był przemocowcem. Turner go zostawiła.

Artystka swoim dorobkiem przez lata zbudowała sobie legendarną już popularność, ale w życiu prywatnym doświadczała też bolesnych i przykrych momentów, o czym pisaliśmy w naTemat.

Czytaj także: https://natemat.pl/489314,zycie-prywatne-tiny-turner-artystka-przezywala-bolesne-chwile