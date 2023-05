T yle z zapowiedzi Lewicy o nieagresji w stosunku do pozostałych partii opozycyjnych. Posłanka Anna Maria Żukowska zarzuciła Platformie Obywatelskiej podpisywanie się pod pomysłami jej partii. Poszło o propozycje wyborcze skierowane do kobiet. Żukowska wskazała, że renta wdowia to inicjatywa polityków Lewicy, a PO "nie potrafi napisać żadnej ustawy".





Żukowska nie wytrzymała po wpisie Gajewskiej. "Nawet ustawy nie napiszecie"

Klaudia Łyszkowska

Tyle z zapowiedzi Lewicy o nieagresji w stosunku do pozostałych partii opozycyjnych. Posłanka Anna Maria Żukowska zarzuciła Platformie Obywatelskiej podpisywanie się pod pomysłami jej partii. Poszło o propozycje wyborcze skierowane do kobiet. Żukowska wskazała, że renta wdowia to inicjatywa polityków Lewicy, a PO "nie potrafi napisać żadnej ustawy".