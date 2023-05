Morawiecki straszy, że PO zabierze 13. i 14. emeryturę. Zapowiada nową odsłonę programu Maluch Plus

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Żłobek Samorządowy w Działoszycach. Zapowiadał nową odsłonę programu Maluch Plus. Jak podkreślał, rząd zwiększył liczbę miejsc opieki żłobkowej z ok. 80 tys. do 230 tys., a dzięki PiS-owi miejsc w żłobkach ma być jeszcze więcej miejsc. Seniorzy na spotkaniu z premierem usłyszeli za to o programie Senior Plus.

Mateusz Morawiecki w żłobku. Zapowiedział nową odsłonę programu Maluch Plus Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Mateusz Morawiecki o programie Maluch Plus

Mateusz Morawiecki odwiedził województwo świętokrzyskie. Zawitał dokładnie do Klubu Seniora Plus w Skalbmierzu oraz do Żłobka Samorządowego w Działoszycach. W obydwu miejscach mówił przede wszystkim o negatywach w rządzeniu Platformy Obywatelskiej, a szczególnie jej podejściu do polskich rodzin – dzieci i seniorów.

W Działoszycach porównywał plan wsparcia dla rodziców z dziećmi w żłobkach za czasów rządów Tuska i w tym momencie. Mateusz Morawiecki stwierdził, że w czasach jego poprzedników bardzo niewiele gmin miało zapewnioną publiczną opiekę nad dziećmi dla wszystkich rodziców. – Dlaczego tak było? Myślę, że wskazówką są słowa ówczesnego premiera Donalda Tuska, który mówił – jak donosiła "Rzeczpospolita" - że dla państwa najtańsza jest rodzina bez dzieci – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że słowa Tuska wywołują w nim wstyd, a dzieci "to najcenniejszy skarb każdej rodziny i największa nadzieja państwa na przyszłość". Z tego względu program Maluch Plus to najbardziej przyszłościowy projekt.

Premier przypomniał też o programie 800 plus, który zamieni funkcjonujące od 2015 roku świadczenie 500 plus. - Dzięki 800 plus dzieci mogą lepiej się rozwijać, bo kształtują swoje talenty naukowe, artystyczne czy sportowe – powiedział. Dodał, że z programu Maluch Plus powstaje ok. 100 tys. żłobków, a w sumie będzie ich ponad 300 tys.

Premier o programie Senior Plus

W Klubie Seniora w Skalbmierzu także rozpoczął od krytyki Platformy Obywatelskiej, podkreślając, że lata 90. i początek lat dwutysięcznych były dla seniorów czasem " traum, dramatów, konieczności głodowania i waloryzacji w czasach naszych poprzedników". Przywołał anegdotę, zgodnie z którą jeden z seniorów nazwał podwyższenie wieku emerytalnego przez Donalda Tuska "oszustwem na wnuczka".

"[...] bo rzeczywiście okradł seniorów z kilku lat emerytury" – wyjaśnił Morawiecki i ocenił, że jest to bardzo dobre porównanie, które pokazuje, jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej podchodzono do seniorów. Podkreślił, że rząd PiS-u wprowadzając 14 emeryturę na stałe, naprawił błędy po poprzednikach. "Wiemy doskonale, jak postępuje PO, najpierw przed wyborami mówią jedno, a po wyborach robią zupełnie co innego" - powiedział. Zdaniem premiera PO, mimo zapewnień nie utrzyma polityki społecznej PiS. "Gdyby zdarzyło się, że opozycja przejęłaby władzę, to zabiorą 13 i 14 emeryturę" – zaznaczył. Skomentował także zarzuty opozycji dotyczące zbyt małej liczby refundowanych leków. – Jest ich 2 tys., 2 tys. leków dla seniorów 75 plus" – zauważył. Podkreślił, że program Senior Plus zwiększy liczbę seniorów o tych od 65. roku życia.