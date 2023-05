Odeszła ikona światowej estrady. Oto TOP10 utworów, które znają wszystkie pokolenia [PLAYLISTA]

Odeszła ikona światowej estrady, Tina Turner. Królowa rock and rolla swoją działalność zakończyła 10 lat temu. Sprzedała ponad 180 milionów płyt na całym świecie, a nawet doczekała się musicalowej autobiografii. Oto lista niezapomnianych przebojów, które do dziś znają wszystkie pokolenia!

Tina Turner nie żyje. Oto 10 niezapomnianych przebojów artystki [LISTA] Fot. AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Tina Turner odeszła w wieku 83 lat. Ta smutna wiadomość obiegła świat 24 maja. Królowa rock'n'rolla zmarła po długiej chorobie w swoim domu niedaleko Zurychu w Szwajcarii. W komunikacie o jej śmierci czytamy: "Wraz z nią świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania".

W ostatnich latach Turner miał wiele problemów zdrowotnych, w tym raka, udar i niewydolność nerek. Zyskała sławę wraz z mężem Ike'em Turnerem w latach 60. W 1978 roku rozwiodła się jednak z agresywnym Ike'em i w latach 80. odniosła jeszcze większy sukces jako artystka solowa.

Tina Turner urodziła się w Nutbush w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego ponad 10 lat temu uzyskała obywatelstwo Szwajcarii. Jej życie osobiste, ale przede wszystkim osiągnięcia zawodowe były inspiracją dla wielu. Nakręcono o niej film biograficzny, a także dokumentalny, który wyprodukowało HBO w 2021 roku.

Artystka doczekała się scenicznej adaptacji swojego życia w postaci musicalu "Tina: The Tina Turner Musical". W rolę niezapomnianej Tiny wcieliła się między innymi amerykańska aktorka, wokalistka i tancerka Adrienne Warren, która otrzymała za tę kreację jedne z najbardziej prestiżowych nagród: Tony Award oraz Drama Desk Award.

Jak podaje portal money.pl majątek gwiazdy wyceniany był na 250 milionów dolarów. Nakład ze sprzedaży wszystkich płyt artystki szacuje się na ponad 180 milionów egzemplarzy, co niepodważalnie mianuje ją królową rock'n'rolla z największą liczbą sprzedanych nagrań.

Jej największe przeboje do dziś śpiewają wszystkie pokolenia. "Simply The Best"; "Private Dancer" czy "What's Love" to tylko niektóre z nich. Oto TOP10 niezapomnianych hitów Tiny Turner.

1. "(Simply) The Best" (1989)

Niewielu wie, że początkowo piosenka została napisana dla Bonnie Tyler i w jej wykonaniu ukazał się w 1988 roku, jednak nie przyniósł jej wielkiego sukcesu. Zaledwie rok później, w 1989 roku za "The Best" wzięła się Tina Turner i jak podaje BBC jednocześnie piosenka stała się jednym z jej najbardziej sztandarowych numerów oraz hymnem dekady.

2. "We Don't Need Another Hero" (1989)

Kompozycja ta pojawiła się w 1985 roku w filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu" tak samo jak sama Tina, która zagrała u boku Mela Gibsona. Utwór stał się kolejnym bardzo popularnym przebojem wokalistki, wspinając się na drugie miejsce listy przebojów w USA.

3. "I Don't Wanna Lose You" (1985)

Utwór "I Don't Wanna Lose You" został wydany jako drugi singiel z albumu "Foreign Affair" w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Znalazł się w pierwszej dziesiątce hitów w Belgii i Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnął szczyt na 8. miejscu na brytyjskiej liście przebojów, stając się tam jej piątym singlem, który znalazł się w TOP10 tejże listy.

4. "What's Love Got To Do With It" (1984)

Ta kompozycja dobitnie umocniła wokalistkę na pozycji solowej artystki. Choć z początku wykazywała sporą niechęć do niego. Jak podaje BBC, zgodziła się zaśpiewać go pod warunkiem, że zrobi to "po swojemu – mocno, z powagą i surowymi emocjami".

5. "Private Dancer" (1984)

"Private Dancer" to kompozycja z albumu o tym samym tytule, który zaprowadził wokalistkę na szczyty list przebojów. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy został nagrany przez zespół Dire Straits. Pomimo tego Mark Knopfler – lider grupy oraz autor tekstu uznał, że piosenka nie pasuje do męskiego wokalu.

6. "Nutbush City Limits" (1973)

W tej piosence Tina Turner uwieczniła swoje rodzinne miasto Nutbush w stanie Tennessee. Pozytywna, optymistyczna warstwa muzyczna nawiązywała do dzieciństwa, które spędzała między innymi, zbierając bawełnę.

7. "Proud Mary" (1971)

W 1969 roku grupa muzyczna o nazwie Creedence Clearwater Revival osiągnęła ogromny sukces z piosenką "Proud Mary". Jak wspomina BBC, po tym jak utwór stał się popularny Tina i Ike w 1971 roku "przekształcili powolną country-rockową piosenkę w wybuchową odę do wolności".

8. "River Deep – Mountain High" (1966)

Tina wraz ze swoim mężem odnieśli gigantyczny sukces muzyczny w 1960 roku. Wówczas na drodze zawodowej artystki pojawił się producent muzyczny Phil Spector, proponując jej współpracę. To właśnie dzięki niej powstał utwór "River Deep – Mountain High". Choć piosenkę przypisano wówczas duetowi, to producent zabronił toksycznemu partnerowi być w studio.

9. "Golden Eye" (1995)

Utwór "GoldenEye" powstał na potrzeby filmu o Jamesie Bondzie o tej samej nazwie. Nie jest tajemnicą, że od lat panuje powszechne przekonanie, że nagranie piosenki do każdej kolejnej części kultowej serii o agencie 007 to dla artysty zaproszonego do współpracy ogromny prestiż. Kiedy w 1993 roku ukazał się film fabularny "What's Love Got To Do With It", który otrzymał nominację do Oscara, producenci poprosili, by artystka wykonała piosenkę do filmu z Pierce’em Brosnanem w roli głównej.

10. "Foreign Affair" (1989)

"Foreign Affair" to piosenka napisana i wyprodukowana na potrzeby albumu Tiny Turner o tym samym tytule z 1989 roku. Rok później został wydany jako singiel. Wydano go w różnych formatach, na niektórych terytoriach – także jako osobny singiel zawierający klubowe remiksy Shepa Pettibone.