Riposta KE na materiał TVP Info o tunelu pod Świną. Sprostowała zarzuty wobec Tuska

Na antenie TVP skomentowano otwarcie jednej z największych inwestycji drogowych w Polsce, czyli tunelu, który przebiega pod rzeką Świną w Świnoujściu. W ubiegły wtorek, 23 maja, o inwestycji wspomniano w programie "Jedziemy", prowadzonym przez Michała Rachonia na antenie TVP Info. Zareagowała na niego Komisja Europejska.

Komisja Europejska zareagowała na program TVP. Chodziło o tunel pod Świnią Fot. EN WOJCIECH STROZYK/REPORTER/Piotr Molecki/East News

Komisja Europejska zareagowała na program TVP – poszło o cytat nt. Tuska

Rachoń na antenie TVP Info podkreślił, że budowa tunelu pod Świną nie mogła zostać zrealizowana przez kilkadziesiąt lat, ponieważ: "na ten projekt w czasie swoich rządów pieniędzy, ani woli politycznej z jakiegoś powodu nie mógł znaleźć Donald Tusk". Następnie wyemitowano wypowiedź Donalda Tuska, której udzielił w 2010 r. podczas wizyty w Świnoujściu. Dalej fragment programu został opublikowany przez TVP Info w ich mediach społecznościowych i opatrzony komentarzem: „Tunel pod Świną gotowy! Tuska nie było na niego stać”.

Prawdopodobnie właśnie ten komentarz był powodem, który skłonił Komisję Europejską do reakcji i sprostowania. Unijna instytucja podkreśliła, że budowa tunelu pod Świną nie została sfinansowana z budżetu państwa, ale przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej, a koszt wyniósł ok. 950 mln zł. "Finansowanie tunelu w Świnoujściu: 85 proc. funduszy unijnych, 15 proc. samorząd miasta. Razem 100 proc. Inwestycje Unii Europejskiej w akcji fact-check [promowanie prawdziwości i poprawności informacji – red.]" – czytamy w odpowiedzi Komisji Europejskiej na wpis TVP Info. Co dokładnie powiedział Tusk na nagraniu wyemitowanym w TVP? – Ja muszę bardzo uczciwie i otwarcie powiedzieć, że ta ponad miliardowa inwestycja jest dzisiaj, w czasie kryzysu finansowego [który miał charakter ogólnoświatowy, a jego szczyt przypadł na lata 2008-2009 – red.], gdzie szukamy oszczędności, przekraczająca nasze możliwości. Jeśli chodzi o dzisiaj – wyjaśniał wtedy Tusk. Podkreślał wtedy również, że zamierza szukać możliwości pozyskania środków unijnych. –Nie odkładamy tego ad acta. Tunel, tak czy inaczej, będzie – zapowiedział wówczas były premier.