Policja pokazała nowe zdjęcia zaginionej pary z Warszawy. Tak mają teraz wyglądać

Trwają poszukiwania Anety Jagła i Adama Jagła – małżeństwo z Warszawy niespodziewanie opuściło mieszkanie, zostawiając karteczkę pożegnalną. Teraz działania są prowadzone na terenie Tatr, gdzie ostatnio widziano parę. Zakopiańska policja pokazała nowe zdjęcia przedstawiające wizerunek zaginionych.

Nowe zdjęcia zaginionej pary z Warszawy. Tak mają teraz wyglądać. Fot. materiały policyjne

Policja ujawnia nowe zdjęcia małżeństwa Jagłów z Warszawy

Poszukiwania małżeństwa Jagłów nabiera rozpędu. Mokotowską policję wsparły zakopiańskie służby, bowiem to w Tatrach po raz ostatni była widziana Aneta i Adam Jagłowie.

Funkcjonariusze zaangażowali do działań nawet Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przeczesuje rejon szlaku z Murowańca do Brzezin. To tam na początku tygodnia była widziana para.

Teraz policjanci pokazali nowe zdjęcia Anety i Adama. Jak widać, zostali oni zarejestrowani przez kamery monitoringu. Nie przekazano jednak, gdzie dokładnie ich obecność została odnotowana.

Jak pisaliśmy w naTemat, Aneta Jagła ma 170 cm wzrostu, masywną sylwetkę, długie włosy, upinane w boba. Prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu z wizerunkiem pantery, może nosić okulary korekcyjne. Może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrana była na sportowo.

Adam Jagła ma 182 cm wzrostu, normalną sylwetkę, włosy krótkie szpakowate, krótki zarost. Mężczyzna kuleje na prawą nogę, prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu. Może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrany był na sportowo.

Nowe zdjęcia pokazują, że para nie zrezygnowała ze sportowych ubrań, co może ułatwiać ich identyfikację.

Przypomnijmy, że małżeństwo po raz ostatni było widziane w Schronisku "Murowaniec", w Dolinie Gąsienicowej, jednak świadkowie są podzieleni co do tego, gdzie się udali. Jedni twierdzą, że szli szlakiem w dół, w kierunku Brzezin i Zakopanego. Według innych małżeństwo mogło pójść trasą do Morskiego Oka.

Wiadomo także, że nocowali w schronisku po stronie słowackiej.– To byli sympatyczni i uśmiechnięci ludzie. (...) Dali mi pieniądze i powiedzieli, że są tak głodni, że muszą iść do sklepu po coś do jedzenia. Obiecali, że formalności meldunkowe załatwimy po ich powrocie. Niestety już nie wrócili – powiedział Onetowi Daniel, właściciel pensjonatu "Vasko"

– Na prośbę policji przeszukujemy rejon szlaku z Murowańca do Brzezin, gdzie dwa dni temu widziano poszukiwane małżeństwo z Warszawy. W akcji bierze udział śmigłowiec – poinformował TOPR.

Kolejne informacje w sprawie poszukiwań zostaną przekazane dopiero w godzinach wieczornych.