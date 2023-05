Szokujący koncert Watersa w Berlinie. Były muzyk Pink Floyd przebrał się za oficera SS?

Znany ostatnio głównie z kontrowersyjnych wypowiedzi Roger Waters dał koncert w Berlinie. Wystąpienie wywołało burzę, gdyż były basista i wokalista Pink Floyd przebrał się m.in. w strój przypominający mundur oficera SS. A to nie koniec.

Koncert Rogera Watersa w Berlinie wzbudził kontrowersje. Fot. Nur Photo/ East News

Berlin. Roger Waters przebrał się za oficera SS

Koncert w Berlinie Rogera Watersa już zaczął się od mocnego uderzenia. "Sąd we Frankfurcie orzekł, że nie jestem antysemitą. Żeby było jasne, potępiam antysemityzm w pełni" – mogli przeczytać uczestnicy koncertu na telebimach. Komunikat odnosił się do wyroku niemieckiego sądu z końca kwietnia, w którym uznano, że nie ma podstaw prawnych do odwołania koncertu Watersa we Frankfurcie.

Na rzeczonych ekranach przez cały wieczór pojawiały się kontrowersyjne treści. "Oni muszą myśleć, że jesteśmy cholernie głupi!", "Kogo masz na myśli, mówiąc 'oni'?", "Oni, tam w apartamencie, pie***na oligarchia", "Ach, masz na myśli władzę..." – można było przeczytać.

Na telebimie pojawiały się też grafiki: jedna przedstawiająca mężczyznę pijącego wino, druga policjantów z herbami ze skrzyżowanymi młotami, a trzecia z humanoidalnymi świniami-biznesmenami, "pociągającymi za sznurki".

To jednak nie był najbardziej kontrowersyjny element wieczoru. W końcu na ekranach pojawiły się dwa nazwiska: Anna Frank (zmarłej w obozie koncentracyjnym w wieku 16 lat) oraz Shireen Abu Akleh (zastrzelonej rok temu w Izraelu palestyńskiej dziennikarki). Rzeczony przekaz oburzył żydowskich aktywistów na całym świecie.

Prawdziwą "wisienką na torcie" był jednak moment, w którym Waters wszedł na scenę w stroju przypominającym mundur oficera SS. Dodatkowo z sufitu zwisały transparenty ze skrzyżowanymi młotami (łudząco przypominające nazistowską symbolikę) oraz pobazgrana różnymi napisami świnia ze świecącymi oczami. W ramach "performensu" były wokalista Pink Floyd zaczął strzelać z fałszywego karabinu maszynowego w stronę publiki.

Występ najprawdopodobniej odnosił się do poglądów Watersa na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Muzyk powiedział kiedyś, że rząd Izraela uciska naród palestyński w podobny sposób do Adolfa Hitlera.

Koncerty byłego członka Pink Floyd w Niemczech spotkały się z licznymi protestami. Przypomnijmy, że artysta miał w ramach tej samej trasy koncertowej ("This Is Not A Drill") zagrać również koncert w Krakowie, jednak wydarzenie zostało ostatecznie odwołane.

Inne odloty byłego wokalisty Pink Floyd

Waters w ostatnim czasie zalicza szokującą wypowiedź za szokującą wypowiedzią. Wszystko przez jego prorosyjskie i antyukraińskie poglądy. W sierpniu ubiegłego roku wywołał oburzenie swoimi słowami o Joe Bidenie.

– Prezydent Joe Biden? Po pierwsze rozpala ogień na Ukrainie, a to poważne przestępstwo. Dlaczego USA nie zachęcają Zełenskiego do negocjacji, które wyeliminowałyby potrzebę tej strasznej, potwornej wojny, która zabija – nie wiemy ilu – Ukraińców i Rosjan? – stwierdził Waters.

Zaledwie miesiąc później były frontman Pink Floyd wystosował list otwarty do Pierwszej Damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej. Napisał w nim między innymi, że potępia działania Zachodu skierowane ku Ukrainie oraz że dostarczenie okupowanemu krajowi broni to "tragiczna pomyłka". Dodał również, że jego zdaniem USA "już zadeklarowały zainteresowanie tym, aby wojna trwała jak najdłużej".