"Nasz nowy dom" otrzymał Telekamerę. Fani oburzeni, że pominięto Katarzynę Dowbor

25 maja odbyła się tegoroczna gala rozdania Telekamer "Tele Tygodnia". Program "Nasz nowy dom" otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy program rozrywkowy. Ani słowem nie wspomniano jednak o Katarzynie Dowbor, która była wieloletnią prowadzącą. Fani nie kryją oburzenia.

Katarzyna Dowbor pominięta przy Telekamerach. Fot. VIPHOTO/East News

Program "Nasz Nowy Dom" został doceniony przez widzów przy okazji Telekamer 2023. Dowbor zabrakło jednak na gali, ponadto jej nazwisko nie padło przy rozdawaniu nagród.

Fani w sieci zaczęli wyrażać swoje oburzenie brakiem podziękowań dla byłej prowadzącej. Przypomnijmy, że po dziesięciu latach prowadzenia "Naszego nowego domu" Katarzyna Dowbor niespodziewanie została zwolniona przez Edwarda Miszczaka. Na jej miejsce weszła Elżbieta Romanowska. Ta decyzja Polsatu spotkała się z krytyką fanów programu.

Dowbor pominięta przy Telekamerach

Widzowie postanowili jednak docenić format w plebiscycie "Tele Tygodnia" w kategorii najlepszy program rozrywkowy. Nagrodę odebrały osoby związane z produkcją i to one podziękowały fanom za sympatię. Nie wspominano jednak o Dowbor.

– Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. To jest ogromna nagroda także dla tych, których na co dzień państwo nie widzicie, czyli naszej ekipy realizacyjnej, która przez cały rok ten program dla państwa realizuje w różnych warunkach pogodowych – powiedziała osoba z produkcji programu.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy oburzenia:

"Nagroda powinna być dla pani Kasi"; "Nagroda dla Katarzyny Dowbor"; "Nagrodę powinna odebrać Katarzyna Dowbor"; "To był najlepszy program z Katarzyną Dowbor, ta nagroda się już nie powtórzy"; "Serdeczne gratulacje dla całej ekipy "Nasz Nowy Dom", a w szczególności dla Pani Kasi Dowbor, o której na gali nikt nawet się nie zająknął. Po dziesięciu latach prowadzenia programu i wielkiej sympatii widzów! Bezczelność!" - czytamy.

Od 2013 roku gospodynią tego kultowego już formatu, emitowanego na antenie telewizji Polsat była Katarzyna Dowbor. Pomagała rodzinom z całego kraju – remontując im domy czy mieszkania. Poprawiono warunki bytowe w blisko 300 takich przypadkach. W maju okazało się, że dziennikarka żegna się z programem.

