Nominowana w konkursie głównym na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes brytyjsko-polska produkcja pt. „The Zone of Interest” opowiada o rodzinie komendanta Auschwitz żyjącej po drugiej stronie obozowego muru.

fot. mat. prasowe

„The Zone of Interest” (polski tytuł: „Strefa interesów”) to najnowszy film Jonathana Glazera –brytyjskiego reżysera i scenarzysty filmowego. Film inspirowany jest powieścią autorstwa Martina Amisa z 2014 roku. Zdjęcia do filmu w całości powstawały w Polsce, przede wszystkim w Oświęcimiu, w pobliżu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Producentami filmu są James Wilson (JWFilms) i Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions). W powstanie filmu, którego premiera odbyła się w Cannes podczas 76. edycji Festiwalu zaangażowana była marka Dr Irena Eris.

Jednym z dwóch producentów filmu jest Ewa Puszczyńska – wielokrotnie nagradzana polska producentka filmowa, która ma na swoim koncie m.in. takie filmy jak: Ida, Zimna wojna czy The Silent Twins. Jest członkinią Polskiej, Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowej, a magazyn „Variety” umieścił jej nazwisko na swojej liście pięciuset najbardziej wpływowych liderów biznesowych w świecie kina. – Film „The Zone of Interest” jest owocem wspólnej ciężkiej pracy doświadczonego grona twórców z Wielkiej Brytanii i Polski. Jestem niezwykle dumna z naszej roli w tworzeniu tej poruszającej opowieści i wierzę, że efektem naszej pasji i zaangażowania będą nie tylko poruszone serca widzów, ale również wyróżnienia w tak prestiżowych międzynarodowych konkursach jak Festiwal Filmowy w Cannes – komentuje Ewa Puszczyńska.

Swój udział w produkcji miała także polska marka kosmetyczna Dr Irena Eris. Firma zapewniła m.in. kosmetyki wykorzystane do charakteryzacji bohaterów, a jej wizażyści zaangażowani byli w pracę na planie pod kierownictwem znanego filmowego charakteryzatora Waldemara Pokromskiego. – Na przestrzeni ostatnich lat z dumą obserwowaliśmy sukcesy polskich twórców w międzynarodowych konkursach filmowych i mamy świadomość, że istotnie przyczyniają się one do dalszego rozwoju kinematografii – przyznaje Joanna Łodygowska, szefowa działu komunikacji firmy Dr Irena Eris. – Dlatego też cieszę się, że możemy wspierać kolejny dostrzeżony na świecie projekt z udziałem polskich twórców oraz trzymamy za niego kciuki podczas 76. edycji Festiwalu w Cannes – dodaje Joanna Łodygowska.

Marka Dr Irena Eris to synonim jakości i innowacji. Firma wspiera twórców w realizacji ich pasji, angażując się w projekty kulturalne i współpracując z utalentowanymi artystami i artystkami. W 2022 roku marka była zaangażowana w wiele ważnych inicjatyw kulturalnych, m.in. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, a także wspierała produkcję filmów takich jak nominowany podczas 75. edycji Festiwalu w Cannes „The Silent Twins” czy reżyserski debiut Marty Minorowicz pt. „Iluzja”.

76. edycja Festiwalu w Cannes potrwa od 16 do 27 maja. Jury przewodniczyć będzie reżyser Ruben Östlund, dwukrotny laureat Złotej Palmy – najważniejszego wyróżnienia w konkursie.