Strajk scenarzystów znów dotknął Marvela. Właśnie wstrzymano zdjęcia do kolejnego hitu

Strajk scenarzystów nie oszczędza nikogo i niczego – teraz rykoszetem znów oberwał Disney. W związku ze wspomnianym protestem musiano wstrzymać prace na planie filmu Marvela z Florence Pugh.

Wstrzymano zdjęcie na planie filmu Marvela z Florence Pugh. Fot. kadr z filmu "Czarna wdowa"

Wstrzymano prace na planie filmu Marvela "Thunderbolts"

Jeśli chodzi o produkcje Marvela, jak do tej pory wstrzymano już kilka, m.in. nowego "Blade'a" oraz dwa seriale: "Daredevil: Born Again" i "Wonder Man". Do tego grona właśnie dołączyło "Thunderbolts".

Film fabułą przypomina znany ze stajni DC "Legion samobójców", gdyż opowiada o grupie czarnych charakterów, którzy zostali zatrudnieni przez rząd do wykonywania zadań specjalnych.

W obsadzie filmu znaleźli się: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Zimowy Żołnierz), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (US Agent), Hannah John-Kamen (Duch), Olga Kurylenko (Taskmaster) i Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine). Do obsady dołączy Harrison Ford, który zagra Thaddeusa Rossa (wcześniej wcielał się w niego William Hurt, ale aktor zmarł na początku ubiegłego roku.

Prace nad filmem (podobnie jak nad wspomnianymi serialami) zostaną wznowione po zakończeniu strajku. Co ciekawe, protest scenarzystów nie wstrzymał prac nad takimi tytułami Marvela, jak "Captain America: New World Order", "Deadpool 3" oraz "Agatha: Coven of Chaos".

Przerwano zdjęcia do "The Island" Pawła Pawlikowskiego

Przypomnijmy, że "ofiarą" w słusznej sprawie stało się również "The Island" Pawła Pawlikowskiego, czyli jego pierwszy film realizowany w ramach hollywoodzkiego systemu (lecz kręcony w Hiszpanii).

Historia opowiada o parze Amerykanów, którzy w latach 30. XX wieku uciekają od cywilizacji i tworzą swoje miejsce na ziemi na bezludnej wyspie. Po tym, jak milioner przepływający obok na swoim jachcie nieumyślnie zrobił z nich tabloidową sensację, w ich drzwiach pojawia się arystokratka, która chce przejąć wyspę i zbudować na niej luksusowy hotel.

"Gdy uwodzenie i zazdrość przeradzają się w seksualną niewierność, zdradę, a ostatecznie w morderstwo, wybucha wojna psychologiczna – w tym samym czasie przeciwko intruzom na wyspie zwraca się sama natura" – brzmi oficjalny opis projektu.

Zdjęcia do filmu miały się zacząć w tym miesiącu. Na planie w Hiszpanii zgromadziła się już cała ekipa, jednak jak donosił portal Deadline, prace wstrzymano.

"Twórcom 'The Island' powiedziano w przeddzień zdjęć, że film nie może być ubezpieczony, dlatego dwie gwiazdy (Joaquin Phoenix i Rooney Mara – red.) musiały wrócić do domu, a projekt został wstrzymany do odwołania" – przekazał rzeczony portal. W skrócie: wspomniany już strajk scenarzystów wystraszył ubezpieczycieli.

"Jest w tym jakaś ironia, że zmagając się z hollywoodzkimi molochami związki zawodowe, które walczą o prawa i zarobki członków, niszczą przy okazji niezależne filmy, które nie są ich wrogiem" – stwierdził na łamach "Gazety Wyborczej" Pawlikowski.