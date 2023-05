Włodarczyk zareagowała na rekord Karasia. Jednym zdaniem skomentowała sukces partnera

Joanna Stawczyk

B rasil Ultria Tri w Rio de Janeiro to jedne z najtrudniejszych zawodów triathlonowych świata. Uczestnicy mają aż 38 kilometrów do przepłynięcia, 1800 kilometrów do przejechania na rowerze i 422 kilometry do przebiegnięcia. Pomimo dużych problemów Robert Karaś dotarł do mety, ustanawiając rekord świata. Tak na sukces ukochanego zareagowała aktorka Agnieszka Włodarczyk.