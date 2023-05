Roxie Węgiel jest zaręczona! Piosenkarka pokazała wielki diament od ukochanego

Roxie Węgiel jest zaręczona – i to już od kilku miesięcy. 18-letnia piosenkarka pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem otrzymanym od Kevina Mgleja, ujawniając przy okazji, że oświadczyny ukochanego przyjęła już jakiś czas temu.

Kevin Mglej oświadczył się Roksanie Węgiel już kilka miesięcy temu Fot. VIPHOTO/East News

Roksana Węgiel na początku stycznia skończyła 18 lat. Wraz ze swoim wejściem w dorosłość otworzyła się na temat związku. Ukochanym artystki został Kevin Mglej. Oboje współpracowali przy ostatnim albumie Roxie "13+5".

Wokalistka jakiś czas temu nie tylko potwierdziła związek z 26-letnim songwriterem, ale także przyznała, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego. – Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu – mówiła w rozmowie z Plejadą.

Roxie Węgiel planuje ślub z Kevinem Mglejem. Pokazała pierścionek

Teraz jednak okazuje się, że związek jest na znacznie poważniejszym etapie, niż wszyscy sądzili. W sobotni wieczór piosenkarka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie pierścionka z wielkim diamentem, ogłaszając w ten sposób swoje zaręczyny.

Co więcej, Roxie wyznała, że narzeczoną Kevina Mgleja jest już od kilku miesięcy! Wokalistka ukrywała jednak tę wiadomość – a teraz ujawniła ją, podkreślając, że nie ma żadnych wątpliwości co do swojego związku:

Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś, Kevin Mglej! Roxie Węgiel

Roxie i Kevin Mglej pierwszy raz razem na ściance

Kilka dni temu, w czwartek 25 maja Kevin i Roksana pojawili się na 14. urodzinach magazynu K MAG. Zakochani chętnie pozowali do wspólnych zdjęć na ściance. To ich debiutanckie wejście jako pary na czerwony dywan.

Roksana na to wydarzenie wybrała czarny komplet. Górna część garderoby miała nietypowe, ale modne w tym sezonie, wycięcie przy dekolcie. Z kolei spódnica była długa, ale miała rozcięcie na nodze, dzięki temu Roxie mogła ją wysunąć. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami i złotą biżuterią.

Ostatnimi czasy Roksana i Kevin coraz chętnie pokazują się też razem w mediach społecznościowych. W jednej z ostatnich publikacji artystki możemy zobaczyć kadr, na którym wraz ze swoim partnerem nie szczędzi sobie czułości. Uwagę internautów zwróciły podobne stylizacje pary oraz wymowny opis, który Roxie zamieściła pod zdjęciem.

W opisie 18-latka postanowiła zacytować jeden z wierszy o miłości Wiesława Lickiewicza: "Najłatwiej zakochać się wiosną, Bo kochać, znaczy rozkwitać. A matka natura nie pości, Spieszmy się więc ją powitać. Samo kochanie, to jeszcze nie róża, ale już pączek, namiastka kwiatka. Miłość jak wiosna, często się spóźnia. Dlatego ta piękna jest taka rzadka".

Fani artystki nie kryli zachwytu nad parą. W komentarzach życzyli im szczęścia. "Miło się patrzy na wasze szczęście"; "Dużo miłości, proszę nie przejmować się złośliwością innych, niektórzy mają nudne życie.... pozdrawiam"; "Szczęścia! Nie przejmujcie się opinia innych"; "Najsłodsze, co dziś zobaczyłam"; "Niech wasza wiosna nigdy się nie kończy"; "Słodcy" – pisali internauci pod zdjęciem. Post skomentował także sam partner Węgiel. "A tej wiosny niczego więcej nie trzeba" – napisał Kevin Mglej.