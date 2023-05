Tragiczny wypadek w Tatrach. Matka zginęła na oczach trójki swoich dzieci

Dzieci w wieku 4,7 i 8 lat były świadkami śmierci matki w czasie górskiej wycieczki po słowackich Tatrach. Kobieta pośliznęła się i spadła w przepaść. Kiedy przybyły służby ratunkowe, okazało się, że turystka zginęła na miejscu.

Wypadek w Tatrach na Słowacji. Matka zginęła na oczach trójki dzieci Fot. HZS

Służby o tragedii powiadomił jeden z turystów. Zgłosił on upadek turystki ze ścieżki Zbojnícke w miejscowości Tiesňava we Vrátnej Dolinie. 38-letnia Słowaczka wpadła do wąwozu, a na ścieżce została trójka jej dzieci w wieku 4-8 lat. Matka spacerowała z nimi na Zbójnicki Chodnik.

Na miejsce wezwani została policja, która zabezpieczyła dzieci. Pomocy udzielali też ratownicy medyczni, którzy próbowali uratować kobietę, ale niestety okazało się, że matka dzieci nie żyje. Słowacka Horska Zachranna Sluźba podaje, że według wstępnych informacji kobieta, która wpadła do wąwozu, zginęła na miejscu.

Udział w akcji brali ratownicy naziemni HZS z rejonowego ośrodka Mała Fatra w Żylinie, ale w akcję łączono też helikopter, który dowiózł ratownika HZS i lekarza na miejsce zdarzenia.

Co doprowadziło do śmiertelnego wypadku matki trójki dzieci w Słowacji?

Na razie nie jest znany szczegółowy przebieg zdarzenia, który doprowadził do tragedii, ale wiele wskazuje, że kobieta pośliznęła się na szlaku. To tym bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę trudne warunki, które panują w Tatrach. Jak wynika z relacji pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, w niektórych partiach gór nadal na szlakach leży śnieg.

"W miejscach występowania śniegu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ jest bardzo ślisko, a poślizgnięcie się w stromym terenie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem" – przekazują w komunikacie służby TPN.