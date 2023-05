Koniec High League? Kamiński z MSWiA blokuje środki i wskazuje na powiązania z Rosją

High League to polska federacja organizująca gale typu freak show fight, która działa od 2021 roku. Jej twarzą jest kontrowersyjny raper Malik Montana. W poniedziałek (29 maja) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zamroził środki finansowe federacji. O co chodzi?

MSWiA blokuje środki High League. Mają powiązania z Rosją i Czeczenią? Fot. Instagram.com / @donmalikmontana

W poniedziałek (29 maja) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało powiadomienie o zablokowaniu kont bankowych federacji High League. Mariusz Kamiński na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowił:

1. wpisać HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych

w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie. W uzasadnieniu sprawy wskazano na bliskie powiązania beneficjentów gal freak-fightowych z czeczeńskim przywódcą Razmanem Kadyrowem. "High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva – podano w uzasadnieniu. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki" – czytamy.

"W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotu High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. Utworzenie federacji High League umożliwiło osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności w Polsce. Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu High League Bileski sp. komandytowo-akcyjna uniemożliwi czerpanie korzyści z ich działalności osobom powiązanym z reżimem Ramzana Kadyrova, wspierającego agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" – wyjaśniono.

Na oficjalnym profilu federacji na Twitterze pojawił się w poniedziałek w godzinach popołudniowych krótki komunikat.

"Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działam prawnym. Prosimy o cierpliwość" – czytamy.

Kto jest właścicielem High League?

Dotychczas wielu fanów MMA było święcie przekonanych, że właścicielem High League jest Malik Montana, niemiecko-polski raper i autor tekstów, pochodzenia afgańskiego i polskiego, który słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet i "robienia hajsu".

Okazuje się, że to tylko "twarz" federacji, niefigurująca w żadnych dokumentach. Wikipedia podaje, że to spółka komandytowo-akcyjna, a udziałowcy to:

Khazhbi Edelbiev (30%)

Sławomir Bielski (20%)

Magdalena Rzewnicka (20%)

Diana Edelbieva (30%)

To Khazbi Edelbiev, który pochodzi z Czeczenii, jest właścicielem federacji MMA High League. Poza nim federacją zarządzają także wyżej wspomniani. "Cała rodzina Edelbieva również zajmuje się MMA. Jego brat, Baysangur Edelbiev, był szefem Absolute Championship Akhmat, czyli rosyjskiej federacji MMA. Ta jednak ma dziś sporo kłopotów z uwagi na sankcje państw zachodnich, które zostały nałożone w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę" – podano w artykule na stronie nettu.pl w 2022 roku.