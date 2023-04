Szykuje się hit KSW na PGE Narodowym. To będzie dla Khalidova jak trylogia

Długo nie było wiadomo, z kim 42-letni Mamed Khalidov zmierzy się w walce wieczoru gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym. Teraz jest już wszystko jasne – jego przeciwnikiem będzie 34-letni Scott Askham. W 2020 roku Polak posłał Brytyjczyka na deski w jednym z najpiękniejszych nokautów w historii KSW. Jak będzie tym razem?

W walce wieczoru gali XTB KSW Colosseum II Mamed Khalidov zmierzy się z 34-letnim Scottem Askhamem Fot. Tomasz Kudala / REPORTER

KSW po raz drugi zorganizuje galę PGE Narodowym

Podczas gali KSW 39 Colosseum w 2017 roku na trybunach było 58 tysięcy widzów

Oprócz Pudzianowskiego i Szpilki w czerwcu zawalczy również Mamed Khalidov i Scott Askham

3 czerwca na PGE Narodowym odbędzie się gala XTB KSW Colosseum 2. Do tej pory polskich kibiców najbardziej zainteresował pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką.

KSW szykuje hit na PGE Narodowym. Khalidov i Askham w walce wieczoru

Jednak teraz władze KSW ogłosiły prawdziwą bombę na walkę wieczoru. I choć od jakiegoś czasu pewne było, że na PGE Narodowym zobaczymy Mameda Khalidova, fani KSW zastanawiali się, z kim zmierzy się 42-latek. W kuluarach mówiło się o tym od tygodni, ale dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie – jego rywalem będzie 34-letni Scott Askham.

Jak podaje Sport.pl, organizatorzy negocjowali też z 45-letnim Hectorem Lombardem (w przeszłości świetny judoka), ale ostatecznie posłuchano głosu kibiców. W dodatku będzie to piękne zwieńczenie trylogii.

Do pierwszego starcia Khalidova z Askhamem doszło w grudniu 2019 roku podczas gali KSW 52. Wygrał Anglik, który sprowadzał rywala na matę i kontrolował go na ziemi. Dziewięć miesięcy później stawką pojedynku był dzierżony przez Askhama mistrzowski tytuł wagi średniej.

Tym razem to Mamed posłał rywala na deski, w dodatku potrzebował ledwie 36 sekund, by znokautować go kopnięciem z wyskoku. Teraz obaj spotkają się w okrągłej klatce ponownie, by ostatecznie zamknąć tę rywalizację.

Khalidov w zawodowej karierze stoczył ponad 40 walk – 36 wygrał i osiem przegrał. Po raz ostatni wyszedł z oktagonu jako zwycięzca w grudniu ubiegłego roku. Na gali XTB KSW 77 Polak czeczeńskiego pochodzenia pokonał przez techniczny nokaut Mariusza Pudzianowskiego.

Gwiazdorska obsada na PGE Narodowym

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu organizatorzy ogłosili kolejną gwiazdę gali XTB KSW Colosseum 2 – na warszawskim stadionie zaprezentuje się najlepszy stójkowicz wagi ciężkiej – Arkadiusz Wrzosek.

Przy okazji przedstawienia udziału Wrzoska w czerwcowej gali zaprezentowano specjalny filmik, w którym zawodnik zaprasza na... własne urodziny. Tak się składa, że były kickbokser akurat w dni gali, czyli 3 czerwca, będzie obchodził swoje osobiste święto.

"Arkadiusz Wrzosek ma za sobą dwie świetne walki w KSW. W sierpniu 2022 roku na warszawskim Torwarze Arek zadebiutował w okrągłej klatce zderzając się z Tomaszem Sararą i po efektownym, brutalnym pojedynku rozbił go pod koniec trzeciej rundy. Starcie zostało wybrane walką wieczoru, a zawodnicy nagrodzeni bonusami." – czytamy na oficjalnej stronie KSW, gdzie zapowiedziany jest występ Wrzoska.

Na czerwcową galę sprzedano już naprawdę solidną liczbę wejściówek – swoje bilety ma już około 25 tysięcy kibiców. To tylko pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się sporty walki w Polsce. Federacja KSW to najbardziej znana w kraju oraz mocno rozpoznawalna na rynku europejskim marka.

Dość powiedzieć, że kiedy po raz ostatni KSW gościło na PGE Narodowym, pobito rekord frekwencji na tego typu wydarzeniu w Polsce. Stadion pomieścił wówczas aż 58 tysięcy kibiców.