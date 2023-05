Korwin-Piotrowska fetuje po decyzji ws. High League. "Koniec z produkcją patologii"

Niedawno media obiegła informacja, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych zamrożono konta federacji High League, która zajmuje się organizacją gali freak-fightowych. Radości z tego faktu nie kryje dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. Wspomniała o patologii.

High League to polska federacja organizująca gale typu freak show fight, która działa od 2021 roku. Jej twarzą jest kontrowersyjny raper Malik Montana. W poniedziałek (29 maja) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało powiadomienie o zablokowaniu kont bankowych federacji High League.

Jak pisaliśmy w naTemat, w uzasadnieniu sprawy wskazano na bliskie powiązania beneficjentów gal freak-fightowych z czeczeńskim przywódcą Razmanem Kadyrowem. "High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva – podano w uzasadnieniu.

Chwilę póxniej na oficjalnym profilu federacji na Twitterze pojawił się w poniedziałek w godzinach popołudniowych krótki komunikat, w którym nie kryją zaskoczenia zaistniałym incydentem. "Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działam prawnym. Prosimy o cierpliwość" – czytamy.

Jak się jednak okazało, nie wszyscy smucą się z chwilowym zawieszeniem działalności federacji High League. Karolina Korwin Piotrowska słynie z ostrego języka i ciętej riposty. Teraz opublikowała na Instagramie nowy post, w którym podzieliłam się ze swoimi fanami, co sądzi na temat zaistniałej w federacji sytuacji.

Na zdjęciu przedstawiła fragment artykułu portalu fakt.pl, w którym widniał nagłówek: "Federacja High League na liście sankcyjne MSWiA! W tle powiązania z Ramzanem Kadyrowem". Fotografię opatrzyła bardzo wymownym opisem, nie pozostawiając na High League suchej nitki.

"Wreszcie koniec z produkcją tej patologii" – napisała wymownie pod wpisem Karolina Korwin-Piotrowska.

Kto jest właścicielem High League?

Dotychczas wielu fanów MMA było święcie przekonanych, że właścicielem High League jest Malik Montana, niemiecko-polski raper i autor tekstów, pochodzenia afgańskiego i polskiego, który słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet i "robienia hajsu".

Okazuje się, że to tylko "twarz" federacji, niefigurująca w żadnych dokumentach. Wikipedia podaje, że to spółka komandytowo-akcyjna, a udziałowcy to:

Khazhbi Edelbiev (30%)

Sławomir Bielski (20%)

Magdalena Rzewnicka (20%)

Diana Edelbieva (30%)

To Khazbi Edelbiev, który pochodzi z Czeczenii, jest właścicielem federacji MMA High League. Poza nim federacją zarządzają także wyżej wspomniani.