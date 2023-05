Syn Nosowskiej pochwalił się zdjęciami z nową partnerką. To uczestniczka "The Voice Kids"

Mikołaj Krajewski jeszcze niedawno był zaręczony. Na swoim profilu w mediach społecznościowych jego narzeczona prezentowała w lipcu 2019 r. pierścionek i mówiła o ślubie, który miałby odbyć się, gdy skończy studia. Okazuje się, że syn Nosowskiej odnalazł szczęście przy innej dziewczynie. Pokazał wspólne zdjęcia. Kim jest jego wybranka?

Syn Katarzyny Nosowskiej pochwalił się partnerką. To uczestniczka show TVP

Jeszcze niedawno w mediach można było przeczytać, że 27-latek jest w związku z Marianną Olbrych, córką dziennikarki Grażyny Olbrych. Poznali się w sieci. W 2019 roku zaręczyli się. Okazuje się, że ta relacja jest już zakończona. Na instagramowym profilu Mikołaj Krajewski pochwalił się nową ukochaną.

Syn Nosowskiej, który udziela się na solowych płytach mamy i towarzyszy jej w trasach koncertowych, spotyka się z Hanią Sztachańską.

Wiadomo, że dziewczyna pochodzi z Rokietnicy. Dotarła do finału 3. edycji show TVP "The Voice Kids" (edycję wygrał wówczas Marcin Maciejczak). Kształciła się w szkole muzycznej I stopnia w klasie fortepianu.

Wszystko wskazuje na to, że zakochanych połączyła m.in. pasja do muzyki. Nadmieńmy, że syn piosenkarki poza artystycznymi projektami próbuje swoich sił także w modelingu. Wiadomo też, że przez dłuższy czas grał w koszykówkę. Dziś w wolnym czasie pochłaniają go sztuki walki, z czego jego mama jest nie do końca zadowolona.

Mikołaj Krajewski i Hania Sztachańska w poniedziałek (29 maja) ogłosili w mediach społecznościowych, że są parą. Wrzucili na relację InstaStory to samo zdjęcie. Widać, jak razem odpoczywają, a syn liderki zespołu Hey czule obejmuje ją w pasie. "Chillin" – taki dopisek pojawił się razem z fotografią.

W połowie maja Katarzyna Nosowska wróciła z nowym solowym albumem pt. "Degrengolada". W dwóch piosenkach możemy usłyszeć jej ukochanego syna. Mowa o numerach "Predatoprzywry" oraz "Zimny".

Nosowska o wyjątkowej relacji z synem

Artystka, promując nowy krążek, udzieliła kilku wywiadów. Pojawiła się, chociażby w Radiu RMF24, gdzie opowiedziała o kulisach pracy z jedynym synem.

– Bardzo go szanuję, bo uważam, że ma świetną barwę głosu, niską, miejscami potężną. Jest to dla mnie wielka przyjemność i mówię o tej relacji zawodowej. Staram się nie przebywać w roli mamy, tylko jednak traktować go jak kolegę z pracy – zapewniła artystka, dodając, że traktuje Mikołaja jak zawodowca.

– To jest osoba, od której jestem w stanie się uczyć. Jeżeli chodzi o otwartość, szczerość w rozmowie, jesteśmy po prostu partnerami dla siebie, czyli ja nie widzę w nim synka. Myślę, że jestem, luźna. Raczej nikt nie ma poczucia, że to jest przypał, jak to mówi młodzież – oznajmiła. Syn Nosowskiej podrzuca jej pomysły, które potem wykorzystuje w swoich tekstach. Nawzajem dają sobie inspiracje. – Rozmowy z nim bardzo często otwierają pewne przestrzenie we mnie, które nie były jeszcze pootwierane albo puste. Nie zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, a on rzuca jakiś temat. Bardzo długo o tym rozmawiamy. Są to fascynujące rozmowy – powiedziała wokalistka.

Nadmieńmy, że ojcem mężczyzny jest muzyk Adam Krajewski. – Z moim synem mamy super relację, jestem za to wdzięczna. Ona przestała być już relacją matka - syn. Raczej jesteśmy już, mam wrażenie, partnerami. Właśnie przez to, że pracujemy razem – wyjaśniła Nosowska, goszcząc niedawno w "Dzień dobry TVN". Dodała, że jeszcze zdarza się, że włącza jej się "tryb matka".

– Strasznie nad tym mocno pracuję, bo wiem, że taka moja postawa wobec Mikołaja, czyli chciałam mu dać więcej, właściwie wszystko to, czego ja nie dostałam (...) zalałam go tą miłością – przyznała.

Mikołaj w Dzień Matki zamieścił uroczy post, w którym napisał: "Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej Mamy @nosowska.official kocham Cię". Zrobił też kolaż z ich archiwalnych zdjęć.