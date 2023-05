W e wtorek (30 maja) odbyło się ostatnie pożegnanie Kacpra Tekielego. Żona alpinisty Justyna Kowalczyk-Tekieli zaapelowała do wszystkich żałobników, by zamiast kwiatów wsparli schronisko dla zwierząt. Jego pracownicy nazywają go wprost "bohaterem".





Oni też opłakują Tekielego. Chwytające za serce słowa właścicielki schroniska

Kamil Frątczak

We wtorek (30 maja) odbyło się ostatnie pożegnanie Kacpra Tekielego. Żona alpinisty Justyna Kowalczyk-Tekieli zaapelowała do wszystkich żałobników, by zamiast kwiatów wsparli schronisko dla zwierząt. Jego pracownicy nazywają go wprost "bohaterem".