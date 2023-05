Korwin-Piotrowska wymownie o karierze Janoszek. "Tylko czekać, aż będzie miała swój program"

Afera z udziałem Natalii Janoszek nie cichnie. Teraz karierę celebrytki, która według ustaleń Krzysztofa Stanowskiego miała wmówić wszystkim swoje bollywoodzkie osiągnięcia, postanowiła dobitnie skomentować Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka sarkastycznie oceniła polskich celebrytów. Nie zabrakło także szpileczki pod adresem telewizji Polsat.

Korwin-Piotrowska wymownie oceniła karierę Janoszek. Uderzyła też w Polsat Fot. instagram.com / @nataliajanoszek

Krzysztof Stanowski jest znany z tego, że bez owijania w bawełnę wypowiada się na różne tematy – społeczne, polityczne, show-biznesowe czy kulturalne. Nie boi się wygłaszać na YouTube swoich teorii, które szybko stają się polem do dyskusji dla internautów.

Dzięki niemu na rodzimym rynku wybuchła nowa drama, gdyż zarzucił Natalii Janoszek, że cała jej kariera została przez nią wymyślona. Dziennikarz nie szczypał się w język i użył naprawdę mocnych słów.

Korwin-Piotrowska wymownie oceniła karierę Janoszek. Uderzyła też w Polsat

Zaistniałą sytuację w rozmowie z portalem pudelek.pl skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska, która często wypowiada się na temat branży rodzimego show-biznesu, nie przebierając w słowach. Przyznała, że po obejrzeniu publikacji Stanowskiego postanowiła zapoznać się z filmem "Chicken Curry Law" z 2019 roku. Przypomnijmy, że Natalia Janoszek wcielała się w nim w jedną z głównych ról.

Zobaczyłam, po materiale Stanowskiego, "Chicken Curry Law", i poziom tego filmu mnie po prostu obraża . Wcześniej widziałam "Między nami swingersami", jako odmóżdżacz na wakacjach i nawet nie zauważyłam tam tej pani. Stanowski ją znalazł. Karolina Korwin-Piotrowska

Czytaj także: Korwin-Piotrowska o kulisach odejścia z TVN. "Jechałam na pogotowie"

Choć wielu twierdzi, że celebrytka pogrzebała swoją karierę w Polsce, to dziennikarka nie jest tego taka pewna. Dobitnie oceniła polskich celebrytów. Podkreśliła, że pomimo braku nieskazitelnej opinii świetnie sobie radzą i wciąż są zatrudniane w telewizji.

"A jeśli chodzi o 'karierę', to może być różnie. Przecież u nas gwiazdami są ludzie z wyrokami na koncie, w sprawach których toczą się postępowania karne, ścigani przez dłużników, mitomani, oni brylują, lansują się, są zapraszani na imprezy, na kanapy śniadaniówek i nikomu to, co mają za uszami, nie przeszkadza, wszyscy zamiatają pod dywan, więc o czym mówimy? To jest upadek" – zwróciła uwagę Korwin-Piotrowska.

Tylko czekać, aż pani Janoszek będzie miała swój program w jakiejś telewizji, bo refleksji tu nie będzie, wstydu tym bardziej. Może zostać "ekspertką od autoPR-u", bo to umie . Karolina Korwin-Piotrowska

Czytaj także: Korwin-Piotrowska fetuje po decyzji ws. High League. "Koniec z patologią"

Po chwili dziennikarka nawiązała do telewizji Polsat, uderzając w dziennikarzy, których stacja zatrudnia. Oceniła osoby, które wybijają się na "rozgłosie". Jak sama przyznała, nie wystarczy to na długo.

"Problem gigantyczny to ma Polsat, bo jak widać namiętnie lansuje kłamczuszki i parę statywów do mikrofonów nazywających się dziennikarzami, pytających o Hollywood (...) Z doświadczenia wiem, że samo parcie na ekran nie wystarczy na długo, ale potrafi namieszać. Dzisiaj wiele tzw. 'karier' budowanych jest wyłącznie na tym szumie" – podsumowała Karolina Korwin-Piotrowska.