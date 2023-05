Gwałt we Wrocławiu. Policja publikuje wizerunek mężczyzny

– Jeśli rozpoznajesz człowieka ze zdjęcia, skontaktuj się z nami – apeluje wrocławska policja. Mężczyzna, którego wizerunek opublikowali funkcjonariusze, może mieć wiedzę na temat gwałtu, który pod koniec maja miał miejsce na osiedlu Krzyki.

Gwałt we Wrocławiu, na Krzykach. Policja publikuje wizerunek mężczyzny Fot. KMP Wrocław / monitoring osiedlowy

Na zdjęciu, które opublikowała w sieci Komenda Miejska Policji we Wrocławiu widać mężczyznę ubranego w czarną kurtkę, który wchodzi na klatkę schodową. Jak wynika z informacji, które podali funkcjonariusze, może on mieć wiedzę na temat "czynu na tle seksualnym", do którego doszło w maju na południu Wrocławia. Jak ustaliło naTemat.pl, chodzi o gwałt na kobiecie.

"Osobą mogącą mieć informacje na temat tego zdarzenia jest mężczyzna, którego wizerunek został zarejestrowany przez osiedlowy monitoring" – podaje policja, która publikuje zdjęcie. Funkcjonariusze nie podają informacji, gdzie dokładnie doszło do przestępstwa, ale jak ustaliło naTemat.pl, chodzi o okolice ul. Borowskiej.

"W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Policji Wrocław-Krzyki pod numerem telefonu: 47 871 14 55 lub z dyżurnym tej jednostki: 47 871 16 00 do 03. Gwarantujemy anonimowość" – apeluje podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.